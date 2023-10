VALENCIA, California--(BUSINESS WIRE)--oct. 18, 2023--

UltraViolet Devices, Inc. (UVDI), fabricante líder de tecnología avanzada para la desinfección de aire con UV-C, anunció hoy que el nuevo dispositivo de desinfección de superficies con luz LED ultravioleta UVDI-GO™ ya está disponible para su uso en instalaciones sanitarias y comenzó su distribución a clientes de todo el mundo. En pruebas de laboratorio realizadas en forma independiente, el dispositivo UVDI-GO™ demostró la eliminación del 99,99% de los microorganismos más comunes en las superficies de entornos sanitarios, entre los que se incluyen: esporas de C. difficile y Candida auris, en solo 20 segundos, a 4 pulgadas (10,2 cm) de distancia. Su rápida eficacia, su uso seguro sobre superficies y su portabilidad permiten que los profesionales de la salud calificados logren una rápida desinfección de superficies donde quiera que estén.

Desinfección de superficies rápida comprobada en forma externa

A través de terceros independientes, se pudo comprobar que UVDI-GO puede eliminar el 99,99% de microorganismos difíciles de eliminar, en solo 20 segundos a 4 pulgadas (10,2 cm) de distancia:

Desinfección segura de superficies

El dispositivo UVDI-GO es seguro para su uso en superficies de atención médica comunes. Permite desinfectar sin productos químicos superficies y equipos compartidos de mucho contacto, como teclados, estaciones de trabajo con ruedas, pantallas táctiles, monitores, teléfonos inteligentes y tabletas.

Uso eficiente y portátil

El dispositivo UVDI-GO está diseñado para un uso duradero y portátil, con un funcionamiento inalámbrico con alimentación por batería y un diseño compacto y liviano que pesa solo 1 lb. (0,45 kg). Cuenta con una batería recargable de iones de litio que proporciona dos horas de tiempo de funcionamiento por carga, que permite una desinfección eficaz de superficies en el punto de uso.

“Los estudios publicados y revisados por expertos indican que las superficies y los equipos compartidos que tienen mucho contacto pueden ser una fuente de contaminación y transmisión microbiana 1,2,” explicó el Dr. Ashish Mathur, vicepresidente de Innovación y Tecnología de UVDI. “El dispositivo UVDI-GO brinda una solución avanzada para desinfectar estos objetos entre usos, combinando desinfección eficaz y segura de las superficies y fácil portabilidad.”

“La presencia de microorganismos de alto riesgo y resistentes a múltiples fármacos en las superficies de mucho contacto son un reto a nivel mundial,” agregó Richard Hayes, presidente, UVDI. “Para ayudar a los profesionales de las primeras líneas de atención de la salud a combatirlos, nos complace anunciar que el dispositivo UVDI-GO ya se distribuye desde nuestra sede en California a los centros de salud de todo el mundo.”

El nuevo dispositivo de desinfección de superficies con luz LED ultravioleta, UVDI-GO , ya está disponible en www.uvdi.com.

Acerca de uvdi

UltraViolet Devices, Inc. (UVDI) diseña y fabrica tecnología ultravioleta (UV) avanzada para limpiar el aire y las superficies donde vivimos, trabajamos y jugamos. Los productos de desinfección de superficies con tecnología UV-C y de calidad del aire interior de UVDI se fabrican en los EE. UU. y son los productos de confianza en más de 1100 hospitales y 10.000 comercios en todo el mundo. Cuenta con sistemas de gestión de calidad y sistemas de gestión ambiental certificados de acuerdo a las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Fundada en 1992 y con sede en Valencia, California, UVDI es una orgullosa empresa familiar y una Minority Business Enterprise certificada. Puede obtener más información en www.uvdi.com.

