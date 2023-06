UVDI presenta VDI-GO™, el nuevo dispositivo de desinfección con luz LED ultravioleta, en la APIC 2023

VALENCIA, California--(BUSINESS WIRE)--jun. 21, 2023--

UltraViolet Devices, Inc. (UVDI), fabricante líder de tecnología avanzada para la desinfección de superficies y aire con radiación UV-C, presentará el nuevo dispositivo de desinfección de superficies con luz LED ultravioleta UVDI-GO™, diseñado para la desinfección rápida y en movimiento de superficies y equipos compartidos de alto contacto, en la conferencia y exposición anual de la Association for Professionals in Infection Control (Asociación de profesionales en el control de infecciones, APIC) 2023, a celebrarse en Orlando, Florida, del 26 al 28 de junio. El UVDI-GO™ ofrece la eliminación del 99,99 % de los microorganismos comunes en el ámbito del cuidado de la salud en 20 segundos o menos, así como portabilidad y seguridad de superficies, lo que permite a los profesionales de la salud desinfectar rápidamente las superficies compartidas mientras trabajan.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230621218303/es/

Independently proven 99.99% inactivation of high-risk microorganisms in 20 seconds at four inches distance. (Photo: Business Wire)

“Existe evidencia concreta sobre la presencia de microorganismos de alto riesgo, como las esporas de C. difficile y MRSA en superficies y equipos compartidos de alto contacto en el entorno sanitario,” 1 explicó el Dr. Ashish Mathur, vicepresidente de Innovación y Tecnología de UVDI. “El dispositivo de desinfección de superficies con luz LED UV UVDI-GO™ puede ayudar a prevenir la propagación de microorganismos con una desinfección esporicida rápida, de uso eficiente y segura para las superficies”.

Desinfección de superficies rápida y de eficacia comprobada en forma externa

El UVDI-GO™ presenta tecnología patentada de luz LED ultravioleta de alto rendimiento de eficacia comprobada, a través de terceros independientes, para la eliminación del 99,99 % de esporas C. difficile en solo 20 segundos y 99,999 % de eliminación de MRSA en solo 10 segundos a 4 pulgadas (10,6 centímetros) de distancia. Esto permite a los profesionales de la salud desinfectar rápidamente superficies y equipos entre los distintos usos.

Uso portátil y en movimiento

El UVDI-GO™ se encuentra diseñado para un uso duradero y portátil, con un funcionamiento inalámbrico con alimentación por batería y un diseño compacto y liviano. Cuenta con una batería recargable de iones de litio que proporciona 90 minutos de tiempo de funcionamiento por carga que permite una desinfección de superficies eficiente en el punto de uso.

Desinfección segura de superficies

El dispositivo UVDI-GO™ es seguro para usarse en superficies y equipos de atención médica de uso común, incluidas tabletas, teléfonos inteligentes, teclados, estaciones de trabajo con ruedas, controles remotos, botones de llamada de pacientes y credenciales de empleados. Esto permite un uso amplio en todas las instalaciones de atención médica.

Diseñado para la seguridad del usuario

El dispositivo UVDI-GO™ se encuentra equipado con un cono protector fácil de colocar, que protege a los usuarios de la exposición a los rayos UV durante el funcionamiento. De esta manera, junto al uso de gafas y guantes de protección, los profesionales de la salud pueden operar con seguridad el dispositivo portátil UVDI-GO™.

“UVDI se compromete en ayudar a los profesionales de la salud a alcanzar su objetivo de obtener mejores resultados para los pacientes con la innovadora tecnología UV-C, pionera en nuevos niveles de rendimiento”, agregó Peter Veloz, director ejecutivo de UVDI. “Creemos que UVDI-GO™ avanza en este objetivo, ya que permite realizar la desinfección de las superficies compartidas de manera más rápida, fácil y segura”.

UVDI se enorgullece de ser un socio estratégico de la APIC de 2023. Los asistentes a la conferencia de este año pueden visitar el stand de UVDI (n.º 951) para presenciar una demostración del dispositivo de desinfección de superficies con luz LED UV UVDI-GO™ y del desinfectante de habitaciones UVDI-360 con UV Smart Connect™.

Es posible encargar por anticipado el dispositivo de desinfección de superficies con luz LED UV UVDI-GO™ se encuentra disponible en www.uvdi.com. Los envíos comenzarán a principios de otoño de 2023.

Acerca de uvdi

UltraViolet Devices, Inc. (UVDI) diseña y fabrica tecnología ultravioleta (UV) avanzada para limpiar el aire y las superficies donde vivimos, trabajamos y jugamos. Los productos de desinfección de superficies con tecnología UV-C y de calidad del aire interior de UVDI se fabrican en los EE. UU. y son los productos de confianza en más de 1100 hospitales y 10 000 sitios comerciales en todo el mundo. Cuenta con sistemas de gestión de calidad y sistemas de gestión ambiental certificados de acuerdo a las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Fundada en 1992 y con sede en Valencia, California, UVDI es una orgullosa empresa familiar y una Minority Business Enterprise. Puede obtener más información en www.uvdi.com.

_______________ 1 Ide N, Frogner BK, LeRouge CM, Vigil P, Thompson M. What's on your keyboard? A systematic review of the contamination of peripheral computer devices in healthcare settings. BMJ Open. 2019 Mar 8;9(3):e026437.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230621218303/es/

CONTACT: Will Gerard, director de marketing global y estrategia de productos

will.gerard@uvdi.com

661-289-2741

Keyword: united states north america california florida

Industry keyword: medical supplies health medical devices infectious diseases hospitals other health biotechnology

SOURCE: UltraViolet Devices, Inc.

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 06/21/2023 12:10 pm/disc: 06/21/2023 12:10 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20230621218303/es

AP