Uzuni coloca al Granada en ascenso directo

Los dos goles del delantero albanés de penalti acaban con la racha de 8 partidos invicto del Tenerife

MADRID, 10 Feb. 2023 (Europa Press) -

El Granada se hizo fuerte en casa para imponerse (2-0) al Tenerife en el Nuevo Los Cármenes, gracias a un doblete de penalti del delantero albanés Myrto Uzuni, para colocarse, momentáneamente, en puestos de ascenso directo a Primera División y acabar con la racha de un conjunto canario que encadenaba 8 encuentros sin perder, en la jornada 27 de la Liga SmartBank.

El conjunto que dirige Paco L√≥pez volvi√≥ a hacer de su casa un fort√≠n para sumar la cuarta victoria seguida y mantener el invicto en Los C√°rmenes. El cuadro andaluz, que sali√≥ al terreno de juego lanzado, no tard√≥ en encontrar el premio del gol en forma de penalti. Cumplido el minuto 5 Sergio Gonz√°lez derrib√≥ al alban√©s dentro del √°rea, que no fall√≥ desde los once metros para firmar su gol n√ļmero 16 esta temporada.

Aunque el equipo tinerfe√Īo no desisti√≥ en su empe√Īo, teniendo incluso el empate antes de llegar al descanso en las botas de Teto, la zaga local y sobre todo Ra√ļl Fern√°ndez se hicieron grandes en la segunda para echar el cerrojo a su porter√≠a. El conjunto chicharrero acab√≥ encontrando el premio del gol por medio de Elady, pero el colegiado, previo aviso del VAR, lo acab√≥ anulando por fuera de juego.

Finalmente, Uzuni volvi√≥ a aparecer en el 82' para, otra vez de penalti, firmar la sentencia. Sergio Gonz√°lez, que tampoco estuvo acertado en la acci√≥n del primer tanto, toc√≥ el bal√≥n con la mano dentro del √°rea y el colegiado se√Īal√≥ la pena m√°xima. Aunque Juan Soriano le adivin√≥ el lado de lanzamiento al alban√©s, la potencia del golpeo hizo el resto.

--jornada 27.

- s√°bado 11.

Zaragoza-Alavés 16:15.

Mirandés-Villarreal B 18:30.

Levante-Andorra 18:30.

Las Palmas-Lugo 21:00.

- domingo 12.

Albacete-M√°laga 14:00.

Oviedo-Burgos 16:15.

Eibar-Cartagena 18:30.

Sporting-Huesca 18:30.

Ibiza-Ponferradina 21:00.

- lunes 13.

Racing-Leganés 21:00.

Europa Press