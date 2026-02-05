Vaca Muerta impulsará superávit energético de Argentina a nuevo récord en 2026

Por Eliana Raszewski

BUENOS AIRES, 5 feb (Reuters) - Argentina podría superar en 2026 el superávit comercial energético récord del año pasado, respaldado por una infraestructura que mejora su capacidad para exportar petróleo y ⁠gas desde la formación de esquisto Vaca Muerta, dijeron ⁠analistas.

El superávit comercial energético de 2026 podría oscilar entre 8.500 y 10.000 millones de dólares, dependiendo principalmente de la producción de petróleo, dijeron tres analistas a Reuters.

Argentina registró un superávit energético récord de 7.815 millones de dólares el año pasado, ⁠con exportaciones ‌por 11.100 millones de ​dólares, casi un 13% más que en 2024, mientras que las importaciones cayeron un 18% a 3.300 millones de dólares.

El desarrollo ​de Vaca Muerta ha ayudado a revertir un déficit que alcanzó un máximo de casi 7.000 millones de dólares en 2013.

"El motor ‌del crecimiento es Vaca Muerta, dado que el resto de las cuencas (de hidrocarburos ‌convencionales) está en declino, con una caída de 4,9% en ​2025", explicó Fernando Bazán, analista de la consultora Abeceb, y agregó que las exportaciones de petróleo serán el impulsor clave del superávit después de representar el 86% del superávit de 2025.

Aumentar las exportaciones de energía y reducir la dependencia del gas importado son objetivos centrales para el Gobierno ultraliberal de Argentina, que busca aumentar los flujos de moneda extranjera, fortalecer las reservas del banco central y reforzar la confianza de los inversores.

"La balanza energética es clave, ya que está explicando gran parte del superávit comercial total del país", dijo Ignacio Ruiz, jefe de proyecciones de la consultora Ecolatina, que estima un superávit comercial de hidrocarburos de 8.700 millones de dólares este ⁠año.

El superávit comercial total de Argentina en 2025 ascendió a 11.300 millones de dólares.

El senador Agustín Monteverde, economista de profesión, también espera un fuerte aporte del sector energético, proyectando un ​superávit de 8.800 millones de dólares gracias a las exportaciones facilitadas por una descarga más fácil desde Vaca Muerta.

"La mayor capacidad de transporte, tanto de crudo como de gas, va a fortalecer las exportaciones, pero también va a disminuir la dependencia nuestra del gas (importado), y vemos un crecimiento en las exportaciones no solo regionales, sino a Estados Unidos, que se está consolidando como el principal comprador", dijo.

Las empresas apuestan por un crecimiento continuo de la producción petrolera. La mayor petrolera del país, YPF , bajo control estatal, junto a otras grandes firmas como Pan American Energy, Pluspetrol, Vista y Pampa ⁠Energía, crearon el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que incluye un oleoducto para transportar hasta 550.000 barriles por día.

"Hoy la obra supera el 50 % ​de avance y nos abre la puerta a una nueva etapa exportadora", dijo en enero el presidente ejecutivo de YPF, Horacio Marín, en su cuenta de Linkedin, quien añadió que generará más de 15.000 millones de dólares anuales en exportaciones.

El proyecto también incluye una planta y tanques de almacenamiento en la terminal de Punta Colorada en Río Negro ‍y cuenta con una financiación de 2.000 millones de dólares.

En gas, se ha agregado capacidad a un ducto troncal desde Vaca Muerta y se está trabajando para revertir el Gasoducto del Norte para abastecer al norte de Argentina, reemplazando el gas que antes se importaba desde Bolivia y permitiendo más exportaciones a Brasil.

Argentina aspira a convertirse en un exportador mundial de gas natural licuado (GNL), lo que requeriría una importante infraestructura para trasladar el gas a un puerto del Atlántico para su licuefacción y ​exportación.

YPF busca socios para sus planes de GNL. Southern Energy firmó un contrato con Golar LNG el año pasado para incorporar un segundo buque de licuefacción flotante a partir de 2028.

Por ahora, esos proyectos no afectarán el balance de este año y los analistas esperan que Argentina aún necesite importaciones de gas para cubrir la demanda máxima del invierno.

"Las ‍grandes promesas de salto de producción de gas vienen para después del 2027", explicó Bazán. (Reporte de Eliana Raszewski Editado por Nicolás Misculin)