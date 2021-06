¿Vacaciones en auto? La red 5G de T‑Mobile cubre (muchas) más millas de autopistas

BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--jun. 15, 2021--

Dicen que el destino es solo parte de la diversión en un viaje, ¡en especial si lo haces con 5G! T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy que ahora cubre el 92 % de las millas de autopistas interestatales en EE. UU. con conectividad 5G —considerablemente más que Verizon y que AT&T—, ofreciéndole a las familias la conectividad para seguir disfrutando juegos, fotos, TikTok y mucho más a velocidades 5G, mientras vuelven finalmente a viajar por el país.

Si bien todos los principales proveedores de servicio móvil cubren la mayor parte de las autopistas interestatales con LTE, la historia es otra cuando hablamos de 5G. Según los datos de Speedtest Intelligence® provistos por Ookla y la cobertura publicitada de nuestros competidores, la red 5G de T‑Mobile supera ampliamente a las demás redes, al cubrir el 92 % de todas las autopistas interestatales en EE. UU. AT&T ocupa un distante segundo lugar con un 68 % y, si esforzamos la vista, podríamos ver a Verizon en el espejo retrovisor con apenas un 51 %.

Así que, mientras despliegas tus mapas para planificar tu viaje, compara también estos otros mapas de cobertura:

“Estamos más que listos para salir a disfrutar de la carretera este verano, y con la red 5G de T‑Mobile, te acompañamos para que disfrutes aún más en las autopistas del país”, señala Neville Ray, presidente de tecnología de T‑Mobile. “Cuando tienes 5G de T‑Mobile, tienes la red 5G más grande, rápida y confiable, para tener cobertura en casa, en el trabajo, en la escuela, en tus lugares preferidos de vacaciones, y en las carreteras que te llevan a todos esos destinos. Hay una sola opción para conectividad 5G confiable estés donde estés y esa opción es T‑Mobile”.

Toda esta cobertura es una excelente noticia para todos los que ya están listos para disfrutar del paisaje y viajar por el país, ahora que comienzan a disminuir las restricciones relacionadas con la pandemia. Una encuesta reciente indica que el 92 % de los estadounidenses confían en que finalmente estarán listos para hacer un viaje por carretera en septiembre. Y los clientes de T‑Mobile ya comenzaron la temporada de viajes de verano el pasado fin de semana del Memorial Day: el número de clientes que viajaron 100 millas o más se DUPLICÓ en comparación con la misma época el año pasado, y hubo un aumento del 80 % en quienes viajaron 50 millas o más.

T‑Mobile es el líder 5G del país con la red 5G más grande, rápida y confiable. La red 5G de rango extendido de T‑Mobile cubre a 295 millones de personas y abarca 1.6 millones de millas cuadradas. Y ahora que Sprint forma parte de T‑Mobile, El Un‑carrier amplía su liderazgo al activar la red 5G de ultracapacidad a lo largo del país y al llevar altas velocidades 5G a más lugares que nadie. La red 5G de ultracapacidad ofrece velocidades promedio de 325 Mbps con picos de 1 Gbps y ahora cubre a 140 millones de personas con planes de alcanzar los 200 millones para fin de este año.

Millas de autopistas interestatales: según un análisis realizado por T-Mobile de Ookla® CoverageRight™ del 1. er trimestre de 2021 y escaneos 5G de Speedtest Intelligence® en el 1. er trimestre de 2021. Las marcas comerciales de Ookla se usan bajo licencia y se reproducen con permiso. La más confiable: según un informe de auditoría realizado por la empresa umlaut con datos de convocatoria abierta sobre experiencia de los usuarios de septiembre 2020 a febrero 2021. Detalles completos en: www.umlaut.com/en/benchmarking/USA. La más rápida: premios Opensignal – Informe de experiencia de usuarios 5G en EE. UU., abril 2021, según un análisis independiente de las velocidades promedio captadas en mediciones del servicio móvil del 15 de diciembre de 2020 al 14 de marzo de 2021. © 2021 Opensignal Limited. 5G: se requiere dispositivo compatible. Para algunos usos se podría requerir un determinado plan o función; visita es.T‑Mobile.com.

