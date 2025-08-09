Vacaciones top en Italia, hasta 300.000 euros la semana

Así lo señala un informe de Codacons (Asociación de Consumidores), que realizó una encuesta para identificar los alojamientos más caros de la península itálica mediante el análisis de ofertas publicadas en portales especializados en reservas hoteleras.

"Se trata, obviamente, de casos extremos, no de precios promedio, pero estos precios desorbitados dan una idea de cómo las tasas de turismo en Italia han alcanzado niveles extremadamente altos en los últimos años", subraya la asociación.

Considerando una estancia de una semana para dos personas, del 23 al 30 de agosto, el récord histórico lo tiene Verona, donde una terraza en la azotea cerca de la Piazza delle Erbe cuesta un precio de agencia inmobiliaria: 297.573 euros por semana. Esta suma, explica Codacons, podría parecer un error tipográfico: es una pena que el mismo apartamento, para uso individual, aparezca en sitios web especializados por 267.809. En Cerdeña, una villa con piscina en Baja Sardinia cuesta un máximo de 125.870 euros para el mismo periodo; 43.575 por una suite de hotel en Porto Cervo; y 39.342 por una villa en Arzachena.

En Campania (sur), una villa en Positano cuesta hasta 123.099 euros, donde se pueden encontrar alojamientos similares por entre 70.000 y 86.000 a la semana, pero en Sorrento, basta con 56.932.

En Toscana, el récord lo ocupa Florencia, donde, en las mismas fechas, siete noches en un apartamento costaban hasta 84.117, mientras que en Apulia, una casa completa en Vieste costaba hasta 71.435 euros.

En Sicilia, una suite para dos personas en un prestigioso hotel de Taormina costaba 64.726 a la semana, mientras que en Liguria, San Remo ostenta el récord: unas vacaciones de siete días en un apartamento costaban hasta 63.196 euros.

La montaña no se salva: en Cortina d'Ampezzo, un apartamento puede costar 52.375 a la semana, un chalet 38.520 en Selva di Val Gardena y 35.725 en Ortisei, según revela la asociación de consumidores.

Precios más altos en varias ubicaciones italianas (7 noches, del 23 al 30 de agosto de 2025) 1) Verona - Azotea: 297.573 euros 2) Baja Sardinia - villa con piscina: 125.870 euros 3) Positano - villa con vistas al mar: 123.099 euros 4) Florencia - apartamento: 84.117 euros 5) Vieste - casa entera: 71.435 euros.

Y sigue: 6) Taormina - suite de hotel: 64.726 euros 7) San Remo - apartamento: 63.196 euros 8) Sorrento - villa: 56.932 euros 9) Cortina d'Ampezzo - apartamento: 52.375 euros 10) Venecia - suite de hotel: 49.424 euros 11) Porto Cervo - suite de hotel: 43.575 euros 12) Arzachena - villa: 39.342 euros 13) Selva di Val Gardena - chalet: 38.520 euros 14) Ortisei - chalet: 35.725 euros. (ANSA).