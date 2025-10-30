Vacherot avanza a cuartos de final del Masters de París tras vencer a Norrie

PARÍS (AP) — Parece que nada detiene a Valentin Vacherot, quien alcanzó otra ronda de cuartos de final de un Masters al vencer el jueves 7-6 (4), 6-4 a Cameron Norrie.

Este mes, Vacherot ya había sorprendido al avanzar desde la fase de clasificación para conquistar el Masters de Shanghái, obteniendo su primer título de carrera. Derrotó a Novak Djokovic, campeón de 24 Grand Slams, en las semifinales y venció a su propio primo Arthur Rinderknech en la final.

Vacherot, en el puesto 40 del ranking y originario de Mónaco, volvió a vencer a Rinderknech en la segunda ronda aquí en París, citándose con Norrie después de que el jugador británico eliminara al número uno mundial Carlos Alcaraz.

Vacherot totalizó cinco aces y salvó cinco puntos de quiebre contra Norrie, quien perdió su servicio una vez. Vacherot se enfrentará al ganador del duelo entre el noveno cabeza de serie canadiense Felix Auger-Aliassime y el alemán Daniel Altmaier en los cuartos de final.

Más tarde el jueves, Jannik Sinner seguirá en su intento por recuperar el puesto número uno midiéndose contra el argentino Francisco Cerúndolo. Sinner, quien atesora cuatro títulos de Grand Slam, volverá al número uno si gana el torneo.

Además, el campeón defensor Alexander Zverev enfrentaba a Alejandro Davidovich Fokina, y el cuarto cabeza de serie Taylor Fritz lo hacía frente al kazajo Alexander Bublik.

