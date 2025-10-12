Vacherot, del 204º ATP al título en Shanghái con triunfo ante su primo

El monegasco Valentin Vacherot, 204º jugador mundial y procedente de las fase previa, se convirtió este domingo en el jugador peor clasificado en ganar un Masters 1000 al vencer en Shanghái a su primo francés Arthur Rinderknech (54º).

Número 40 del mundo en la próxima clasificación de la ATP, el diestro de 26 años se impuso por 4-6, 6-3 y 6-3, una novena victoria consecutiva en Shanghái que lo convierte en el primer monegasco en ganar un torneo del circuito masculino.

El jugador peor clasificado en haber ganado un Masters 1000, los torneos más importantes del circuito masculino después de los de Grand Slam, era hasta el domingo Borna Coric. El croata ocupaba el puesto 152º del mundo cuando logró su título en Cincinnati en 2022.

Antes de Vacherot, solo cuatro jugadores habían abierto su palmarés en el circuito ATP ganando un Masters 1000, una categoría de torneos creada en 1990.

En los últimos días, el monegasco ya se había convertido en el primer jugador del Principado en alcanzar los cuartos y luego las semifinales de un torneo del circuito principal.

Desde las fases clasificatorias hasta el cuadro final, consiguió nueve victorias consecutivas en Shanghái, incluyendo ante el ilustre Novak Djokovic (5º) en las semifinales.

En el otro lado de la pista, Rinderknech (30 años) realizó en China el mejor recorrido de su carrera en un Masters 1000 y ascenderá al puesto 28 del mundo en la próxima clasificación ATP, lo que lo convertirá en el N.º2 francés detrás de Ugo Humbert, último finalista de este país en un Masters 1000 (en noviembre de 2024 en París).

Pero no logró unirse a Guy Forget, Cédric Pioline, Sébastien Grosjean y Jo-Wilfried Tsonga en la lista de únicos ganadores franceses de Masters 1000, que permanece sin cambios desde el triunfo de Tsonga en Canadá en 2014.

dga/pm/meb