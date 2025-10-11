Vacherot y Rinderknech llevan su "cuento de hadas" a la final del torneo de Shanghái

La final del Masters 1000 de Shanghái del domingo será histórica, no solo porque sus dos protagonistas, el monegasco Valentin Vacherot y el francés Arthur Rinderknech jugarán por su primer título como profesionales, sino también porque será la primera ocasión en la que dos primos se enfrenten por un torneo de esta categoría.

El sorprendente Vacherot, que comenzó en la fase previa de Shanghái en el puesto N.204 del ranking y con una sola victoria en el circuito ATP, derrotó este sábado por 6-3 y 6-4 a Novak Djokovic (N.5).

A sus 26 años, Vacherot se convirtió en el primer tenista monegasco en ganar a un Top 10 en el circuito y en disputar una final de un Masters 1000.

"Es algo increíble, yo diría incluso que es un cuento de hadas", declaró tras el partido. "Solo el hecho de jugar contra Djokovic ya era algo increíble para mí".

- "Me temblaban las manos" -

"Tras ganar el primer set he comenzado a darle vueltas a mi cabeza (...) Al final final del segundo mis manos temblaban un poco, pero he logrado cambiar de actitud y estoy muy orgulloso por ello", agregó.

Vacherot presenció en directo la victoria de su primo y ambos, muy emocionados, se abrazaron sobre la pista tras confirmarse el pase de ambos a la final.

Sin restar méritos a la gesta del monegasco, Djokovic jugó disminuido físicamente en la sauna en la que se ha convertido la pista central de Shanghái.

El gigante serbio, que sigue sin ganar un Masters 1000 desde el de París a finales de 2023, no mostró su nivel habitual, con solo 9 golpes ganadores (por 22 de su rival), pero sobre todo fue ineficaz con su servicio.

Apenas ganó el 59% de los puntos con su primer servicio, porcentaje que cayó al 48% con su segundo.

El resto, una de las principales armas de Djokovic, tampoco le funcionó, y no llegó ni al 30% de puntos ganados sobre el servicio de su rival.

En estas circunstancias, Vacherot jugó perfectamente sus cartas y minimizó errores. El mayor peligro que podía tener era cómo gestionar el momento en el que pudiese verse ganador, como en el primer juego del segundo set, en el que desperdició dos bolas de quiebre que le podían haber dado ya una ventaja casi decisiva.

- "Ganaremos los dos" -

Pero el joven monegasco no se descompuso y esperó su ocasión, que llegó en el noveno juego, cuando rompió a Djokovic, y en el décimo, en el que salvó una bola de rotura para sellar poco después la victoria.

"El mejor ha ganado", se limitó a decir un deportivo Djokovic en una conferencia de prensa que duró menos de un minuto y en la que no quiso hablar de sus problemas físicos.

En la segunda semifinal, Medvedev comenzó dominando y ganó el primer set, pero Rinderknech no se rindió y logró la remontada para llevarse la victoria por 4-6, 6-2 y 6-4 y citarse con su primo en lo que será el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito ATP.

"Es algo increíble.

“Hoy hemos ganado los dos y mañana, pase lo que pase, ganaremos también los dos”, dijo Rinderknech.

- Resultados de las semifinales del ATP 1000 de Shanghái:

Arthur Rinderknech (FRA) derrotó a Daniil Medvedev (RUS/N.16) 4-6, 6-2, 6-4

Valentin Vacherot (MON) a Novak Djokovic (SRB/N.4) 6-3, 6-4

