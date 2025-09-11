Vacuna antineumocócica de Merck se muestra prometedora en niños y adolescentes de riesgo

11 sep (Reuters) - La vacuna antineumocócica de Merck provocó respuestas inmunitarias en niños y adolescentes con mayor riesgo de enfermedad grave en un estudio de fase avanzada, informó el jueves la farmacéutica.

La empresa estaba probando la inyección, Capvaxive, frente a su vacuna más antigua, Pneumovax 23, en niños mayores de dos años y adolescentes menores de 18, que han completado un régimen de vacunación antineumocócica pediátrica primaria, y tienen una o más enfermedades crónicas que los ponen en mayor riesgo.

Capvaxive ya está aprobado para adultos en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, entre otros lugares.

La inyección generó respuestas inmunitarias contra 21 cepas de la bacteria responsable de las infecciones neumocócicas, que pueden causar enfermedades graves como neumonía, meningitis y sepsis.

En el estudio, que contó con 882 participantes, Capvaxive demostró ser no inferior a Pneumovax 23 frente a las 12 cepas bacterianas comunes a ambas vacunas y superior frente a las nueve exclusivas de Capvaxive, a los 30 días de la vacunación, según Merck.

La proporción de pacientes con efectos secundarios relacionados con el tratamiento fue comparable en ambas vacunas, según el fabricante.

Merck también ofrece otras dos vacunas antineumocócicas: Vaxneuvance, para personas a partir de seis semanas de edad, y Pneumovax 23, para adultos mayores de 50 años y niños mayores de dos años.

La vacuna Prevnar 20 de Pfizer, que protege contra 20 cepas de la bacteria, está aprobada para personas mayores de seis semanas.

La enfermedad neumocócica se propaga por contacto directo con secreciones respiratorias como la saliva o la mucosidad. Los niños menores de cinco años y los adultos mayores de 65 corren un mayor riesgo de contraer la enfermedad. (Reporte de Padmanabhan Ananthan en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)