Vacuna de Moderna y Merck contra cáncer de piel muestra beneficio sostenido en seguimiento a largo plazo

20 de enero (Reuters) - Moderna y Merck afirmaron el martes que su vacuna experimental contra un tipo grave de cáncer de piel, cuando se utiliza con Keytruda, redujo el riesgo de recurrencia o muerte en un 49% en un ensayo de fase intermedia basado en cinco años de seguimiento.

La mejora de la supervivencia sin recidivas fue coherente con los datos comunicados en la marca de tres años en 2023.

La vacuna, denominada intismeran autogene, se estaba probando en pacientes con melanoma de alto riesgo a los que se había extirpado quirúrgicamente el tumor. Se diseña específicamente para cada paciente en función de la firma genética única de su tumor.

El tratamiento entrena al sistema inmune para que reconozca y ataque a las células cancerosas. Cuando se administra junto con Keytruda, un fármaco de inmunoterapia que elimina los frenos del sistema inmunitario, la combinación pretende activar y mantener la respuesta del organismo para combatir el cáncer.

Moderna y Merck están llevando a cabo ocho estudios de mayor envergadura para probar el tratamiento combinado en distintos tipos de cáncer, como los de pulmón, vejiga y riñón. (Reporte de Kamal Choudhury en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)