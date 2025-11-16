Vacunación evitó más de 1 millón de muertes por cáncer de cuello uterino en países pobres

Una campaña de tres años para vacunar a la población de países de bajos ingresos contra el virus del papiloma humano (VPH) permitió evitar más de 1.000.000 de muertes por cáncer del cuello uterino, informó este lunes la alianza de vacunas Gavi.

"Se evitaron más de 1.000.000 de muertes por cáncer de cuello uterino, y 86 millones de chicas aproximadamente están protegidas contra la principal causa del cáncer de cuello uterino, gracias a un esfuerzo conjunto de tres años entre Gavi, la alianza de vacunas, y países con bajos ingresos", indicó la organización en un comunicado.

La enfermedad afecta principalmente a países de bajos ingresos, donde escasean los medios de detección y también de acceso al tratamiento.

En esos países se detectó el 90% de las 350.000 muertes por cáncer de cuello uterino en 2022, según Gavi.

La presidenta de esa organización, Sania Nishtar, ensalzó el "compromiso excepcional de países, socios, sociedad civil y comunidades" para alcanzar el objetivo de proteger a 86 millones de chicas "antes de lo previsto".

"Este esfuerzo colaborativo conduce a un mayor progreso global hacia la eliminación de una de las enfermedades más letales que afectan a las mujeres", agregó, y recordó que ese tipo de cáncer continúa matando a una mujer cada dos minutos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda desde 2022 un esquema de vacunación de una dosis contra el VPH (antes se necesitaban dos dosis), lo que permitió vacunar al doble de chicas con las reservas existentes.

