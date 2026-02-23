Vacunas contra hepatitis B al nacer caían en EEUU antes de que CDC eliminara recomendación

Por Nancy Lapid

23 feb (Reuters) - El uso de vacunas contra la hepatitis B en recién nacidos estadounidenses estaba disminuyendo mucho antes de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) eliminaran en diciembre una recomendación generalizada de larga data sobre las vacunas, informaron investigadores el lunes.

Entre 2023 y 2025, las tasas de vacunación contra la hepatitis B en los 30 días posteriores al nacimiento descendieron más de 10 puntos porcentuales, informaron en la revista JAMA.

Hasta entonces, el uso de las vacunas en los recién nacidos había ido aumentando durante décadas, ya que el Gobierno de Estados Unidos respaldaba la primera vacuna poco después del nacimiento. Bajo la dirección del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., los CDC eliminaron la recomendación, salvo en los casos en que la madre tuviera el virus o se desconociera su estado.

El virus de la hepatitis B ataca al hígado y es la principal causa de cáncer de hígado en todo el mundo. En la mayoría de los adultos, la infección se resuelve por sí sola. Sin embargo, se vuelve crónica en más del 90% de los bebés y en hasta el 50% de los niños pequeños que se infectan.

Los datos de salud pública muestran que la vacuna redujo las infecciones por hepatitis B en los niños estadounidenses en casi un 90% después de que se recomendó para los recién nacidos en 1991.

"Si las tasas de vacunación disminuyen de forma demasiado significativa, podríamos asistir a un resurgimiento de las infecciones por hepatitis B en bebés y niños", dijo el director del estudio, el Dr. Joshua Rothman, pediatra de la Universidad de California en San Diego.

JULIO DE 2023: UN PUNTO DE INFLEXIÓN

El inicio del descenso en julio de 2023 coincidió con un repunte en el debate público y la cobertura mediática sobre la vacunación infantil, según el informe.

Los investigadores señalaron que en ese periodo se difundió ampliamente un episodio del podcast Joe Rogan Experience en el que se debatía con Kennedy, crítico de las vacunas desde hace mucho tiempo.

Kennedy, el presidente Donald Trump y otras figuras públicas han afirmado, en contra de las pruebas científicas, que las vacunas infantiles son una causa del autismo. El Gobierno ha retirado las recomendaciones para seis vacunas infantiles en el último año.

Entre 2002 —tres años antes de que las directrices estadounidenses recomendaran por primera vez que los recién nacidos médicamente estables recibieran la vacuna antes de salir del hospital— y 2023, las tasas de vacunación contra el VHB al nacer aumentaron de alrededor del 21% al 83,5%, según el informe.

En agosto de 2025, esa tasa se redujo al 73,2%, según el análisis de los investigadores de los datos de Epic Systems Corp sobre más de 12 millones de bebés nacidos entre 2017 y 2025.

En diciembre de 2025, un comité asesor designado por Kennedy descartó la recomendación que llevaba décadas en vigor. Cuando las madres dan negativo en la prueba, los padres deben decidir con sus médicos cuándo, o incluso si, sus hijos deben recibir alguna vacuna contra la hepatitis B, afirmó el comité. (Reporte de Nancy Lapid; edición de Caroline Humer y Bill Berkrot, Editado en español por Juana Casas)