LA NACION

Valdepeñas acoge el Festival Internacional de Folklore 'Ciudad del Vino', con Georgia y Guatemala como países invitados

Valdepeñas acoge el Festival Internacional de Folklore 'Ciudad del Vino', con Georgia y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Valdepeñas acoge el Festival Internacional de Folklore 'Ciudad del Vino', con Georgia y...
Valdepeñas acoge el Festival Internacional de Folklore 'Ciudad del Vino', con Georgia y...

CIUDAD REAL, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Plaza de España de Valdepeñas acogerá el próximo sábado y domingo, 30 y 31 de agosto, el XXXVII Festival Internacional de Folklore 'Ciudad del Vino', que desarrolla conjuntamente la Asociación de Coros y Danzas 'Fermento' y el Ayuntamiento de la localidad, en el que estarán presentes grupos de Georgia, Guatemala y Pontevedra. Se trata de una actividad previa al comienzo de las LXXII Fiestas de la Vendimia y el Vino. "Hablar de folklore es hablar de Fermento, de nuestras tradiciones y de dónde venimos; no solamente por la riqueza cultural a través de la vestimenta, sino a través de la música y del baile", ha destacado el teniente de alcalde de Festejos, David Sevilla. Además, ha aprovechado para agradecer a esta asociación su predisposición, ya que "son muchas las actividades que organizan dentro de la programación de las fiestas, como el taller de baile de jotas, las rondas manchegas o la pisa de la uva en el Acto Institucional".

Dará comienzo el sábado 30 de agosto con la recepción oficial en la Casa Consistorial y le seguirá un pasacalle a las 21.45 horas. A las 22.00 horas se iniciará la exhibición de bailes en la Plaza de España con las actuaciones de la Compañía Nacional de Canto y Danza 'Gurjaani' (Georgia) y la Asociación Cultural 'Barca de Loimil' De Arbo (Pontevedra).

El domingo 31 será el turno de la Agrupación 'Raxela' (Guatemala) y de la Asociación de Coros y Danzas 'Fermento', de Valdepeñas, con el mismo horario, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Por su parte, Ana Belén Trujillo, representante de la Asociación de Coros y Danzas 'Fermento', ha invitado a todos los valdepeñeros y valdepeñeras a que vayan a la Plaza de España estos dos días para poder ver el festival internacional, en el que "hemos puesto mucho esmero y trabajo", destacando que "el domingo habrá una novedad que nos pide mucha gente a pie de calle, por ello me gustaría que acudan a ver el festival".

El XXXVII Festival Internacional de Folklore 'Ciudad del Vino' está adherido a FestiFolk España, colocando a Valdepeñas en el foco de los festivales folklóricos por su diversidad cultural.

LA NACION
Más leídas
  1. Nuevas medidas: vuelven a subir los encajes bancarios y llegan a niveles inéditos
    1

    Nuevas medidas: vuelven a subir los encajes bancarios y llegan a niveles inéditos

  2. El niño de Brigada cola que pasó adicciones, excesos y ahora vuelve a actuar y sueña con una gran película
    2

    Javier Belgeri: el niño de Brigada cola que sufrió adicciones, excesos y ahora vuelve a actuar y sueña con una gran película

  3. El controvertido film sobre la desintegración de un país que generó admiración y polémica
    3

    Underground: las claves de un film sobre la desintegración de un país que generó admiración y polémica

  4. La joven no fue asesinada en el auto donde fueron hallados los cadáveres
    4

    Misterio en San Antonio de Areco: la joven no fue asesinada en el auto donde fueron hallados los cadáveres

Cargando banners ...