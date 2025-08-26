Valdepeñas acoge el Festival Internacional de Folklore 'Ciudad del Vino', con Georgia y Guatemala como países invitados

CIUDAD REAL, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Plaza de España de Valdepeñas acogerá el próximo sábado y domingo, 30 y 31 de agosto, el XXXVII Festival Internacional de Folklore 'Ciudad del Vino', que desarrolla conjuntamente la Asociación de Coros y Danzas 'Fermento' y el Ayuntamiento de la localidad, en el que estarán presentes grupos de Georgia, Guatemala y Pontevedra. Se trata de una actividad previa al comienzo de las LXXII Fiestas de la Vendimia y el Vino. "Hablar de folklore es hablar de Fermento, de nuestras tradiciones y de dónde venimos; no solamente por la riqueza cultural a través de la vestimenta, sino a través de la música y del baile", ha destacado el teniente de alcalde de Festejos, David Sevilla. Además, ha aprovechado para agradecer a esta asociación su predisposición, ya que "son muchas las actividades que organizan dentro de la programación de las fiestas, como el taller de baile de jotas, las rondas manchegas o la pisa de la uva en el Acto Institucional".

Dará comienzo el sábado 30 de agosto con la recepción oficial en la Casa Consistorial y le seguirá un pasacalle a las 21.45 horas. A las 22.00 horas se iniciará la exhibición de bailes en la Plaza de España con las actuaciones de la Compañía Nacional de Canto y Danza 'Gurjaani' (Georgia) y la Asociación Cultural 'Barca de Loimil' De Arbo (Pontevedra).

El domingo 31 será el turno de la Agrupación 'Raxela' (Guatemala) y de la Asociación de Coros y Danzas 'Fermento', de Valdepeñas, con el mismo horario, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Por su parte, Ana Belén Trujillo, representante de la Asociación de Coros y Danzas 'Fermento', ha invitado a todos los valdepeñeros y valdepeñeras a que vayan a la Plaza de España estos dos días para poder ver el festival internacional, en el que "hemos puesto mucho esmero y trabajo", destacando que "el domingo habrá una novedad que nos pide mucha gente a pie de calle, por ello me gustaría que acudan a ver el festival".

El XXXVII Festival Internacional de Folklore 'Ciudad del Vino' está adherido a FestiFolk España, colocando a Valdepeñas en el foco de los festivales folklóricos por su diversidad cultural.