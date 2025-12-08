Vale quintuplicará su flota de camiones autónomos en un acuerdo con Caterpillar
RIO DE JANEIRO, 8 dic (Reuters) - La minera brasileña Vale firmó un acuerdo con Caterpillar y Sotreq para quintuplicar su flota de camiones todoterreno autónomos de aquí a 2028, según dijo a Reuters el vicepresidente ejecutivo de Operaciones, Carlos Medeiros.
"Este contrato es un paso más hacia un plan mayor que tenemos, que es la adopción de estos camiones a gran escala", dijo Medeiros.
* La flota de Vale alcanzaría las 90 unidades, frente a las 18 de finales de este año, según Medeiros.
* La iniciativa reducirá las emisiones, mejorará la seguridad e impulsará la productividad en el Sistema Norte de Vale, su mayor zona productora de mineral de hierro y cobre, dijo.
* La mayor parte de la expansión procederá de la conversión de vehículos convencionales ya en uso.
ADOPCIÓN A GRAN ESCALA
* Vale opera unos 130-140 camiones todoterreno en el Sistema Norte, entre vehículos autónomos y convencionales.
* Los camiones autónomos en funcionamiento transportan hasta 320 toneladas métricas, pero el nuevo acuerdo incluye modelos de 400 toneladas.
* No se han revelado los detalles financieros, pero la inversión total de Vale en camiones autónomos asciende a unos US$210 millones hasta 2024.
* El programa de camiones autónomos de Vale comenzó en 2018 en la mina de Brucutu en Minas Gerais, un estado donde también planea expandir su flota. (Reporte de Marta Nogueira; escrito por Gabriel Araujo. Editado en español por Natalia Ramos)
