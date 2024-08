Valencia apunta a una academia para que México siga siendo contendiente en el tiro con arco

PARÍS (AP) — A lo largo de una exitosa carrera deportiva, Alejandra Valencia ha mostrado que una vez que pone su mirada en un objetivo usualmente lo consigue. Ahora la mexicana espera que fuera de los campos de tiro con arco pueda tener los mismos resultados promoviendo su deporte.

Valencia quedó eliminada en la prueba individual de tiro con arco femenino de los Juegos Olímpicos de París al perder en cuartos de final con la surcoreana Siyehon Lim, quien eventualmente conquistó la medalla de oro.

Fue la tercera prueba de Valencia en París 2024, donde ganó una medalla de bronce con el equipo de mujeres.

“Así es este deporte, creo que me defendí bastante bien, las dos lo hicimos bien. En el pasado me tocó ganarle y ahora le tocó a ella”, dijo Valencia al final de la prueba. “Sólo una de las dos puede ganar un enfrentamiento y la medalla de oro sólo se la queda una”.

La mexicana opuso gran resistencia a la nueva monarca olímpica y número uno del mundo. Llegó al cuarto set arriba, pero perdió los últimos dos y quedó fuera de la competencia.

“Sabía que se podía ganar, por eso estoy aquí, pero no se pudo, yo di lo mejor y no hay nada más que decir”, dijo Valencia.

Además de la medalla de bronce que ganó en París, la arquera mexicana posee otro bronce conseguido en el equipo mixto en Tokio 2020.

La mexicana ha participado en cuatro Juegos Olímpicos, pero no ha decidido si buscará uno más en Los Ángeles 2028.

“No lo sé aún, déjenme asimilar lo que pasó aquí, no sé nada, pero probablemente sí”, afirmó.

La arquera de 29 años dijo que por lo pronto comenzará a trabajar en un proyecto para que su legado vaya más allá de las competencias y quiere crear un centro de entrenamiento para que haya más niños practicando su deporte.

“Nosotros somos la punta de la pirámide, pero hay que empezar a trabajar con los niños. ¿Qué pasaría si nos retiramos ahora? Si hay algunos compañeros detrás, pero si comparas con Corea y China ellos tienen millones de arqueros”, dijo Valencia. “Nos falta un programa de desarrollo”.

Aunque el tiro con arco se disputó por primera vez en los Juegos Olímpicos de 1900 y se ha realizado ininterrumpidamente desde Munich 1972, los arqueros mexicanos comenzar a destacar desde Beijing 2008 y en Londres 2012 el deporte explotó en el país cuando Aída Román y Mariana Avitia lograron plata y bronce, respectivamente.

“Nos ha costado trabajo y no quiero que esto no valga para mucho cuando nos vayamos”, dijo Valencia. “Hay que buscar trabajar con niños buscar patrocinadores e ir con iniciativa privada para apoyar niños y juveniles”.

Aunque México a nivel olímpico tiene sólo cuatro medallas, en el continente americano es una potencia y en Juegos Panamericanos, sólo Estados Unidos tiene más medallas que los aztecas.

Tan sólo Valencia posee cuatro medallas de oro, dos logradas en Guadalajara 2011, una más en Lima 2019 y otra en Santiago 2023.

“Yo he visto estos programas en otros países, he ido cogiendo cosas y es una iniciativa mías porque no quiero que estos resultados en los que estamos arriba y en los que somos un rival fuerte se vayan a la basura en unos años más”, concluyó.

