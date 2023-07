València coronará al rey del 'freestyle' patrio que se enfrentará en Colombia a la final internacional

El nuevo "rey del 'freestyle'" español será coronado en menos de dos semanas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València. La 18 edición de Red Bull Batalla desplegará el próximo viernes 28 su final nacional de la temporada, con una buena dosis de versos de gigantes del rap improvisado como el tricampeón mundial Aczino, la nueva promesa española Gazir y el vigente campeón argentino Mecha, quienes harán una exhibición junto a los shows de Skone y Ceciarmy.

El ganador acompañará al asturiano Gazir, ya clasificado como vigente subcampeón del mundo, a la final internacional de Colombia el 2 de diciembre para representar a España en búsqueda del título internacional en Bogotá y defender el título frente a los mejores MCs hispanohablantes, avanza la organización de la competición.

Las Artes y las Ciencias será el terreno de juego donde 16 MCs sacarán sus mejores versos en batallas 'one to one' hasta lo más alto del podio para ganar la corona. Entre ellos, los malagueños Tirpa y Jesús LC, medallas de plata y bronce de la final nacional de 2022, y el sevillano Sweet Pain, tras la retirada del vigente campeón, Blon.

También los cuatro clasificados de cada una de las regionales celebradas en 2023: Mnak, NQP, Elekipo y Errecé, procedentes de la regional de Granada; Alek, Titus, Zoyert y Ander 2K, de la de Barcelona, y Chuty, Climax, Babi y Peret de la regional madrileña.

La última plaza

Este será el listado completo de 'freestylers' aspirantes a falta de conocer al decimosexto participante, que se elegirá en el torneo 'La Última Plaza' el próximo 26 de julio.

En este torneo competirán cuatro de los MCs que cayeron en octavos de final en las regionales y que han sido elegidos por la comunidad desde la web del evento: el alicantino Arkano, el gallego Le33, el valenciano Segrelles y el murciano Nocre.

Las entradas para acceder a la gran batalla española continúan a la venta en la web de Red Bull Batalla. Además, la Final Nacional podrá ser seguida desde todo el mundo a través de los canales de Youtube y Twitch de la competición.

Europa Press