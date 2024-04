València despliega su "potencial innovador y tecnológico" en el evento Emerge Americas de Miami

La ciudad de València, representada por la concejala de Innovación, Tecnología, Agenda Digital y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de València, Paula Llobet, participa en eMerge Americas 2024, el evento tecnológico "más importante de Estados Unidos" y Latinoamérica que se celebra estos días en Miami.

La misión empresarial, organizada por Ivace y el ICEX en colaboración con Invest in València y Las Naves, tiene como objetivo construir una alianza entre las ciudades de València y Miami, y abrir nuevas oportunidades de negocio para València y su ecosistema empresarial.

La concejala de Innovación está manteniendo reuniones con los principales agentes de innovación, tecnología, formación e inversión para establecer colaboraciones que permitan atraer a València talento, inversión y empresas.

"Además de ayudar al ecosistema innovador valenciano a escalar abriendo nuevos mercados y clientes. Queremos que nuestras startups crezcan y para ello vamos a establecer alianzas con otros hubs internacionales que facilitaran ese camino", ha señalado la concejala de Innovación.

Paula Llobet ha compartido la estrategia de innovación de la ciudad, València Innovation Capital, y València Capital Verde Europea, en eMerge Americas.

Esta feria tiene "una gran repercusión global", que reúne a más de 250 empresas expositoras, más de 200 conferenciantes y más de 20.000 visitantes procedentes de 50 países.

Miami se ha convertido en el hub de referencia en el continente americano, como punto unión entre América del Norte y Centroamérica, y "València quiere convertirse en el puente tecnológico de Miami con Europa", ha destacado Llobet.

"El auge del ecosistema innovador de la ciudad de València despierta el interés de los agentes internacionales. Congresos como este nos ayudan a poner en valor el ecosistema innovador y tecnológico de València a nivel internacional", asegura la edil.

"Hemos explicado todas las iniciativas que estamos desplegando en el marco de Valencia Innovation Capital como, por ejemplo, Valencia Game City, centrada en el gaming y en los esports, y también hemos destacado el atractivo de nuestra ciudad para captar inversiones extranjeras por todas las facilidades que estamos dando para que puedan instalarse en La Harinera, como centro de soft landing, y todas las ventajas que ofrece nuestra ubicación. Posicionar a València globalmente es fundamental para atraer talento internacional y consolidar nuestra reputación como un destino atractivo para las mejores empresas del mundo", añade.

Reuniones

Durante la primera jornada, Llobet se ha reunido con la alcaldesa del condado de Miami- Dade, Daniella Levine, y los responsables de innovación y desarrollo económico. Este condado cuenta con cerca de 3 millones de habitantes y está formado por más de 20 ciudades, la más importante es la ciudad de Miami, con cuyo alcalde, Francis X. Suárez, se reunió ayer.

La finalidad de estas reuniones es establecer alianzas para colaborar en diferentes ámbitos con beneficios tanto para València, como para la ciudad de Miami y el condado Miami-Dade.

Además, en el marco de eMerge, la concejala ha mantenido reuniones con el ayuntamiento de Tampa; Delta Air Lines; Alejandra Winter, directora del Cambridge Innovation Center; Galen Treuer, experto en tecnología climática e innovación económica en el condado de Miami Dade; con la Universidad de; y Mónica Vázquez, responsable de ABANCA USA y presidenta de Cámara de Comercio de España en Estados Unidos.

En esta misión empresarial, que forma parte del programa de alianzas con otros hubs internacionales dentro de la estrategia València Innovation Capital, Paula Llobet también ha aprovechado para conocer Mana Tech, un centro de emprendimiento donde se conecta a emprendedores internacionales con inversores, mentores y organizaciones de Miami a través de programas de aceleración, eventos, actividades de emprendimiento y espacios; y Miami - Dade College (BIT Center) que cuenta con escuelas y centros de gran prestigio como el Miami Culinary Institute, el Miami Animation & Gaming International Complex, el Miami Fashion Institute, The Idea Center, el Cybersecurity Center of the Americas, y dos centros de IA.

La concejala visitará igualmente Port of Miami, el puerto de pasajeros más grande del mundo y uno de los puertos de carga más grandes de los Estados Unidos, las oficinas de la FIFA en la ciudad, y BDO Miami.

En lo que se refiere al turismo, la concejala ha mantenido un encuentro con periodistas especializados, con el objetivo de atraer más turistas norteamericanos, porque según Llobet, "el mercado norteamericano es estratégico para la ciudad de València, porque son turistas de alto poder adquisitivo y respetuosos con la ciudad". En 2023 este mercado cerró con 230.000 pernoctaciones, un 14% más con respecto a 2022. En los dos primeros meses de 2024, el aumento ha sido de un 24% respecto al mismo periodo del año pasado, rozando las 25.000 pernoctaciones.