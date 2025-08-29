Valencia frena en seco al Getafe

El Getafe, que había sorprendido en el inicio de LaLiga con dos victorias, perdió 3-0 en el campo del Valencia, este viernes en la 3ª jornada del campeonato español.

Los madrileños se quedan así frenados en 6 puntos mientras que el Valencia, que solo sumaba un punto hasta ahora, toma oxígeno y tiene ahora 4 unidades.

Los tantos locales en Mestalla fueron firmados por el franco-guineano Mouctar Diakhaby (minuto 30), el neerlandés Arnaut Danjuma (54) y el español Hugo Duro (90+7).

El otro partido del viernes en LaLiga terminó con la victoria del Elche por 2-0 ante el Levante.

Era un duelo entre dos equipos de la misma región (Comunidad Valenciana) y recién ascendidos a la élite.

En este arranque liguero, el Elche está rindiendo bien y suma 5 puntos (una victoria, dos empates), mientras que el Levante cuenta sus tres encuentros por derrotas.

El sábado continuará la tercera jornada española con cuatro partidos.

El Atlético de Madrid, con solo un punto después de dos encuentros, necesita reaccionar ante el Alavés, mientras que el Real Madrid recibe al Mallorca.

Para el domingo quedarán los partidos del líder Villarreal y del vigente campeón Barcelona, que visitan respectivamente a Celta de Vigo y Rayo Vallecano.

dr/cl