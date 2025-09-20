Valencia tumba al Athletic tras la roja de Vivian

El Valencia tumbó este sábado por 2-0 al Athletic Club en Mestalla en la quinta jornada de LaLiga, tras aprovechar la expulsión de Dani Vivian la última media hora de partido.

Vivian cometió falta sobre el francés Baptiste Santamaria cuando se marchaba en velocidad, una acción que el árbitro sancionó con amarilla.

Pero tras revisar la jugada en el VAR, el colegiado estimó que se trataba del último hombre y sancionó al central internacional al final con tarjeta roja.

En ese momento, el cuadro che empezó a dominar la posesión y a buscar con más claridad el gol.

Precisamente Santamaria anotó el primer tanto al cabecear un balón desde el saque de esquina.

En tiempo de descuento, Santamaria encontró a Hugo Duro que remató raso al segundo poste para sentenciar el encuentro.

Con este triunfo, el Valencia se sitúa en la décima posición con siete puntos, mientras que el Athletic, que perdió el martes ante el Arsenal (2-0) en su estreno en Champions, pasa al séptimo lugar con nueve puntos.

rsc/mcd/iga