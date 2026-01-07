Valor de exportaciones de Colombia cae en noviembre

BOGOTÁ, 7 ene (Reuters) - El valor de las exportaciones de Colombia bajó un 2,7% interanual en noviembre, a 4.016,5 millones de US$, por unas menores ventas de petróleo y carbón, las principales fuentes de ingresos del país, informó el miércoles el Gobierno.

El valor de las exportaciones de petróleo y sus derivados cayó 16,4% a 920,6 millones de US$, mientras que el del carbón se desplomó 47,4% a 392 millones de US$, reveló el estatal Departamento Nacional de Estadística (DANE).

Las ventas externas de ferroníquel subieron un 26,6% a 42,5 millones de US$ y las de café un 84,7% a 578 millones de US$.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien termina su periodo de cuatro años en agosto, impulsa un plan para alejar a Colombia de su dependencia de las industrias extractivas y enfocarla hacia las energías renovables.

En términos de volumen, las exportaciones de la cuarta economía de América Latina cayeron un 22,1% interanual a 7,85 millones de toneladas métricas.

Entre enero y noviembre, el valor de las exportaciones de Colombia acumuló un alza de 1,3% a 45.655,1 millones de US$, en comparación con el mismo periodo de 2024. (Luis Jaime Acosta)