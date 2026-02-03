Valor de exportaciones de Colombia sube levemente en 2025 por café

LA NACION

BOGOTÁ, 3 feb (Reuters) - El valor de las exportaciones de Colombia aumentó un leve ⁠1,3% durante 2025 ⁠a 50.199 millones de dólares, favorecidas por las ventas externas de café, pero se registró una contracción en ⁠términos de ‌volumen ​debido a los menores despachos de petróleo y carbón, informó ​el martes el Gobierno.

El valor de las exportaciones de ‌café colombiano se disparó un 70,6% interanual ‌en 2025 a 5.788 ​millones de dólares, al tiempo que el volumen aumentó un 13,3% a 734.289 toneladas métricas, reveló el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) en un comunicado.

En contraste, el valor de las ventas externas de petróleo y sus derivados cayó un 17% interanual a 12.480 millones de dólares, aunque se ⁠mantuvo como el principal producto de exportación del país sudamericano. El volumen de ​crudo exportado se contrajo un 5,3% en 2025.

En la misma línea, el valor de las exportaciones de carbón se desplomó un 31% interanual el año pasado a 4.901 millones de dólares y el volumen cayó un 20,3% a 51,48 millones de ⁠toneladas métricas.

El presidente izquierdista colombiano, Gustavo Petro, quien termina su periodo en ​agosto de este año, es un férreo opositor a la industria extractiva del petróleo y el carbón y en su gestión prohibió la ‍firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos.

Solo en diciembre, el valor de las exportaciones de la cuarta economía de América Latina aumentó un 1,3% interanual a 4.540 millones de dólares.

En el último mes de 2025, ​el valor de las exportaciones de café subió un 14,1% interanual, mientras que el de petróleo cayó un 22,7% y el del carbón disminuyó un ‍19,7%. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)

