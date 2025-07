Valorará si apoya el decreto de permisos cuando llegue al Congreso: "A lo mejor nos lo trufan con otras cuestiones"

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - El Partido Popular valorará si apoya el real decreto para ampliar el permiso por nacimiento de 16 a 17 semanas y la retribución de dos de las ocho semanas del permiso por cuidado de hijo hasta que este cumpla ocho años cuando esta medida llegue al Congreso de los Diputados para ser aprobada. "A lo mejor nos lo trufan con otras cuestiones que no tienen nada que ver y tenemos que votar en contra", ha advertido este martes en rueda de prensa la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Baja, Ester Muñoz. La portavoz popular ha criticado que ésa es "una táctica muy habitual de este Gobierno, que es mezclar cuestiones importantes con cuestiones ideológicas del Gobierno para que el Partido Popular vote en contra". Asimismo, ha recordado que lo que se va a aprobar "es que se cumpla una directiva europea". "Lo que trae el Gobierno ni siquiera es una idea de ellos para mejorar la vida de los españoles, lo que se va a aprobar en ese real decreto es que cumplamos y que dejemos de pagar multas por incumplir", ha asegurado. Para la diputada del PP, el Gobierno "tendría que preguntarse por qué ha tardado tanto tiempo" en aprobar este real decreto. En este punto, ha puntualizado que su formación ya ha traído al Congreso una Ley de conciliación y de familias "que está paralizada". "En esa ley se habla de todos esos aspectos y sería incluso mucho más avanzada que lo que nos traen en el Real Decreto. Por lo tanto, yo creo que la postura del Partido Popular es muy clara", ha sentenciado Muñoz. "Ayer yo veía al Gobierno felicitarse por ese real decreto sobre los permisos parentales. Están tratando como un triunfo que ellos mismos hayan llegado a un acuerdo, que votan cosas distintas y que se llaman mentirosos en ruedas de prensa. Es lamentable", ha subrayado. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha cargado contra el Ejecutivo por "vender como éxito" una directiva europea que España lleva "sin cumplir meses". "Que llevamos multas pagando por esto y nos la traen ahora como que es algo que traen ellos. No, no. Estamos simplemente cumpliendo lo que nos demanda la Unión Europea. Por lo tanto, es otro fraude más del Gobierno de Pedro Sánchez", ha recalcado.