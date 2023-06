Valve prohíbe los juegos que incluyen algún contenido generado por IA ya que la propiedad legal "no está clara"

Valve está comenzando a prohibir los videojuegos que incluyen contenidos generados por Inteligencia Artificial (IA) debido a que su propiedad legal "no esta clara" y pueden basarse en material protegido por derechos de autor propiedad de terceros.

La compañía desarrolladora de videojuegos parece haber tomado una decisión en cuanto a cómo tratar con videojuegos en los que se haya implementado contenido desarrollado con IA, y lo está mostrando en su criterio a la hora de decidir qué videojuegos se pueden publicar en Steam.

Así lo ha podido comprobar el usuario llamado potterharry97 en Reddit, donde ha compartido que Steam se ha negado a distribuir un juego que intentó publicar y que incluía recursos generados por IA, ya que la plataforma alegó no poder distribuir juegos "para los que el desarrollador no tiene todos los derechos necesarios".

Tal y como ha explicado el usuario, intentó publicar un videojuego con algunos recursos que "eran obviamente generados por la IA", con la intención de enviar a Steam una "versión rudimentaria" del juego y mejorar posteriormente dichos recursos generados por la IA, antes de lanzar definitivamente el juego.

Sin embargo, al enviar el videojuego, Valve le respondió que, tras proceder a su revisión, se identificó contenido con propiedad intelectual que "parecía pertenecer a una o más terceras partes". Así, la compañía especificó que, en concreto, había reconocido activos artísticos generados por IA que podían "basarse en material protegido por derechos de autor"

"Como la propiedad legal del arte generado por la IA no está clara, no podemos enviar tu juego", sentenció Valve, alegando que esta decisión se mantendría firme a menos que el usuario pudiera "confirmar afirmativamente" que es propietario de los derechos de propiedad intelectual utilizados en el conjunto de datos que entrenó a la IA para "crear los activos del juego".

En este sentido, Valve también indicó que el desarrollador tendría una oportunidad más para enviar su juego con esta cuestión del uso de IA y los derechos de autor resuelta. Es decir, la compañía le ofrecía una oportunidad extra para que el desarrollador eliminase todo el contenido sobre el que no tuviera derechos. "Si no eliminas todo ese contenido, no podremos enviar tu juego a Steam y esta aplicación será bloqueada", sentenció Valve.

El desarrollador ha indicado que mejoró las piezas que incluían signos evidentes de IA, sin embargo, la aplicación fue rechazada nuevamente.

Tal y como detalló Valve, y ha compartido el usuario de Reddit, la compañía dictaminó no poder distribuir el videojuego ya que no estaba claro "si la tecnología de IA subyacente utilizada para crear los activos" tenía los suficientes derechos sobre los datos de entrenamiento.

El usuario también ha destacado que el tiempo transcurrido hasta recibir el veredicto fue de "más de una semana", mientras que, normalmente, suele ser un proceso que no conlleva más de uno o dos días.

En este marco, parece que Valve esta cambiando su enfoque para videojuegos que utilizan piezas generadas por IA, ya que anteriormente, sí que ha publicado videojuegos en Steam que mencionan de forma explícita que utilizan IA.

Europa Press