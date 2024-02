"No estoy nervioso, a lo largo del tiempo vas jugando partidos importantes y es una cuestión de oficio"

MADRID, 28 Feb. 2024 (Europa Press) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, defendió este miércoles que el resultado (0-1) de ida de la semifinal de la Copa del Rey 2023-2024 en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid "no es significativo como para condicionar el partido", por lo que deben afrontar la vuelta como "un encuentro nuevo" en el que van "0-0".

"El resultado no es significativo como para condicionar el partido. No ha habido una diferencia grande y en una jugada el partido puede estar empate otra vez. La diferencia es mínima. Tenemos que jugarlo como si fuera un partido nuevo, vamos 0-0. Les ganamos en Liga, pero es un equipo que aquí en San Mamés nos ha castigado mucho durante años", afirmó Valverde en la previa del encuentro de vuelta de las semifinales de Copa ante el Atlético.

El técnico del conjunto vasco espera "al Atlético de siempre". "Es un equipo que está obligado a ir a ganar y luego tiene paciencia para defender. Van a ir a por el partido y supongo que será parecido al de ida", señaló.

"Dentro de un partido hay muchos partidos y hay momentos determinados, hay 10 minutos que domina un equipo, 10 minutos que domina otro. Hay que saber que hay momentos que tienes que defender y otras veces que tienes que ser incisivo. Entonces hay que interpretarlo, es la gracia de todo esto", remarcó.

Por ello, Valverde no se mostró "nervioso", ya que "a lo largo del tiempo vas jugando partidos importantes y es una cuestión de oficio". "Te acostumbras o reconoces esos momentos. Depende también de la experiencia, la manejas de una forma u otra, pero está claro que siempre quieres que llegue el momento del partido, aunque hay muchas cosas que preparar", expresó.

El entrenador extremeño recordó que el Atlético tuvo ocasiones para empatar en la ida y lo comparó con la eliminatoria del año pasado ante Osasuna. "El partido del año pasado con Osasuna podíamos haberlo resuelto antes y lo consiguieron ellos. El gol es una chispa que sucede en un área o en otra, que lo tienes que buscar, que tienes que evitarlo, pero que al final depende también todo de un acierto de un jugador, o de un error y eso es impredecible", analizó.

"Nosotros intentamos siempre tener una idea de juego parecida. Durante la temporada hay muchos momentos para una cosa y muchos momentos para otra. En los que hay momentos en los que fuera de casa estás mejor, en casa estás peor y ese tipo de cosas. Tampoco nos preocupamos mucho de todo eso cuando tenemos un partido mañana importante en casa que tenemos que sacar adelante", puntualizó.

Valverde advirtió de que afrontan un partido que "todos" querrían jugar "a principios de temporada". "Presión siempre hay, no es excesiva, sino que es la que tiene que ser. Mañana espero el San Mamés de los partidos de Copa y espero que aprieten mucho y que nosotros estemos a la altura y que podamos pasar", dijo.

Sobre la baja confirmada de Antoine Griezmann en el conjunto colchonero, Valverde admitió que "es un gran jugador" que está acostumbrado a marcarles goles. "Es una baja significativa para ellos y esperemos que se recupere", comentó.

"Siempre espero lo mejor de los jugadores en estos partidos. Mañana es un día para tener un buen día, no para pensar que me he levantado con el pie izquierdo. Hay días señalados en los que dices que no puedes tener un mal día y hay que acertar, pues mañana es uno de esos días", afirmó.

Sobre la expulsión de Nico Williams en el encuentro ante el Real Betis, el entrenador del Athletic reveló que hablaron con el extremo, atendiendo a una situación que les preocupa. "Llevamos tres expulsiones esta temporada, dos de Sancet y una suya, y los jugadores tienen que ser conscientes de esas cosas y saber como dirigirse al árbitro", concluyó.