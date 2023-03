Valverde: "Hay que fastidiarse y empezar a pensar en que tenemos que remontar"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, se mostró insatisfecho con la derrota (1-0) de su equipo este miércoles ante Osasuna en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, al mismo tiempo que reconoció que ahora hay que "fastidiarse" y empezar a pensar en la remontada del partido de vuelta.

"Al final nosotros no hemos podido controlar el juego porque no hemos sabido hacerlo o no hemos podido. Si ellos tampoco lo han hecho ha sido por m√©rito nuestro. El partido ha sido igualado. Ellos han metido un gol y al final hay que fastidiarse y empezar a pensar en que tenemos que remontar", se√Īal√≥ el t√©cnico en rueda de prensa.

El 'Txingurri' analiz√≥ el choque y reconoci√≥ que el empate a cero hubiese sido lo "l√≥gico". "Esto es cuesti√≥n de acertar. En el f√ļtbol es lo que cuenta. No nos vamos a enga√Īar. Fue un partido que si hubi√©semos empatado a cero ser√≠a lo l√≥gico. Ellos han acertado la √ļnica que han tenido y nosotros hemos tenido un par de ellas. Quiz√°s al final hemos tenido m√°s dominio, ellos al comienzo. El resultado es malo para nosotros", se√Īal√≥.

"Nadie ha dominado el juego. El partido ha sido √°spero y nos costaba controlar el bal√≥n. Porque nos ten√≠amos mucho respeto el bal√≥n no ha tenido due√Īo. Ha habido m√°s incertidumbre que ocasiones. Ellos nos han llegado en esa contra de Abde y despu√©s nos hemos hecho con el juego para intentar llegar arriba. Hemos llegado pero no ha sido suficiente", a√Īadi√≥.

El preparador de los vascos habló también del partido de vuelta, aunque ahora prefiere centrarse en la Liga. "El favorito es el que va ganando, nosotros tenemos que remontar. Para el partido queda un mes y no sabes qué va a pasar. Nos tenemos que centrar en la Liga y luego veremos cómo llegamos. Nosotros hasta hace cinco días teníamos a todo el equipo disponible, pero luego cambia. Esto es la Copa. Hay que admitir todo e intentar remontar en la vuelta", apuntó.

Además, Valverde reconoció las dificultades que está teniendo su equipo ante Osasuna esta temporada, incapaces de hacerle un gol en los dos partidos que jugado. "Han sido dos partidos completamente diferentes, el de la liga y este. Hoy no ha habido un dominador claro y ellos han estado acertados en esa jugada con Abde. Nosotros en liga dominamos, pero no fuimos capaces de marcar. En dos partidos no les hemos hecho un gol, veremos si somos capaces de hacerlo en la vuelta", indicó.

Europa Press