Valverde: "Para ser campeón hay que salir al 100% y no ha sido así"

El entrenador del Real Madrid, Fede Valverde, reconoció que les faltó la "actitud" de "salir al 100%" este domingo en la final de la Supercopa de España que se llevó (1-3) el FC Barcelona, con lo que tienen que "dar la cara" y "seguir hacia delante".

"Para ser campeón hay que salir al 100% y no ha sido así. Nos faltó esa actitud. Para ser campeón hay que salir al campo con todo y dar el 100%", dijo en declaraciones Movistar Plus, recogidas por Europa Press después del encuentro en Riad.

El centrocampista del Madrid fue crítico con su equipo y confió que no afecte al resto de la temporada la derrota ante el eterno rival con un título en juego. "Hoy no fue así. Dimos el 90 u 80 por ciento contra un rival así y eso no lo podemos hacer. Tenemos que dar la cara todos y seguir hacia delante", terminó.

Europa Press