Valverde se pierde amistosos con Uruguay por lesión

El centrocampista uruguayo del Real Madrid sufrió una lesión en la pierna derecha en el empate de su equipo ante el Rayo (0-0) en Vallecas, por lo que se perderá los dos amistosos de su selección ante México y Estados Unidos.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha", señaló el club blanco en un comunicado.

Valverde estará de baja entre 10 y 12 días, según la prensa española, por lo que se espera que regrese para el partido ante el Elche el 23 de noviembre.

El centrocampista uruguayo ya acabó con molestias el partido de Champions que el Real Madrid perdió contra el Liverpool (1-0) hace una semana, aunque la resonancia practicada posteriormente no reveló ninguna lesión problema.

rsc/mcd