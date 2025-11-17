Vamos a reconstruir" Chile promete ultraderechista Kast al pasar a balotaje presidencial

El ultraderechista José Antonio Kast prometió que va a reconstruir Chile, de cara al balotaje que disputará con la izquierdista Jeannette Jara tras la elección de este domingo.

El líder del Partido Republicano, de 59 años, pasó a la segunda vuelta prevista para el 14 de diciembre. Kast obtiene el 24,25% de los apoyos, con el 62,76% de la votación escrutada por el Servicio Electoral.

"Vamos a reconstruir nuestra patria", prometió el candidato en su discurso ante sus partidarios en Santiago, tras una primera vuelta en la que dominó el temor de los chilenos a la delincuencia y la migración irregular.

pa/vel/nn