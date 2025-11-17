LA NACION

Vamos a reconstruir" Chile promete ultraderechista Kast al pasar a balotaje presidencial

El ultraderechista José Antonio Kast prometió que va a reconstruir Chile, de cara al balotaje que disputará con la izquierdista Jeannette Jara tras...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Vamos a reconstruir" Chile promete ultraderechista Kast al pasar a balotaje presidencial
Vamos a reconstruir" Chile promete ultraderechista Kast al pasar a balotaje presidencial

El ultraderechista José Antonio Kast prometió que va a reconstruir Chile, de cara al balotaje que disputará con la izquierdista Jeannette Jara tras la elección de este domingo.

El líder del Partido Republicano, de 59 años, pasó a la segunda vuelta prevista para el 14 de diciembre. Kast obtiene el 24,25% de los apoyos, con el 62,76% de la votación escrutada por el Servicio Electoral.

"Vamos a reconstruir nuestra patria", prometió el candidato en su discurso ante sus partidarios en Santiago, tras una primera vuelta en la que dominó el temor de los chilenos a la delincuencia y la migración irregular.

pa/vel/nn

LA NACION
Más leídas
  1. El drama de Alejandra Maglietti: la explosión en Ezeiza destruyó la fábrica de su pareja
    1

    El drama de Alejandra Maglietti: la explosión en Ezeiza destruyó la fábrica de su pareja

  2. La familia que cambió el mapa de producir carne en una región cuenta su fórmula
    2

    Maneja 6000 hectáreas: la familia que cambió el mapa de producir carne en una región cuenta su fórmula

  3. Negocian dos nombres para la Corte Suprema: la kirchnerista Fernández Sagasti y el camarista Llorens
    3

    Negocian dos nombres para la Corte Suprema: la kirchnerista Fernández Sagasti y el camarista Llorens

  4. Las claves del gran triunfo argentino ante Escocia: estos Pumas son más inteligentes
    4

    Las claves del gran triunfo argentino ante Escocia: estos Pumas son más inteligentes

Cargando banners ...