"¡Vamos Nico!", gritan diputados en apoyo a Maduro en instalación de nuevo Parlamento de Venezuela

La mayoría chavista en el nuevo Parlamento de Venezuela, que se instala este lunes, gritó "¡vamos Nico!" en apoyo a Nicolás Maduro, el presidente depuesto en una operación militar de Estados Unidos.

Los parlamentarios coreaban la consigna en el inicio de la sesión en el Palacio Legislativo, donde los nuevos diputados jurarán para un nuevo período de cinco años.

La alianza de partidos que apoyan a Maduro tiene mayoría absoluta en el Parlamento con 256 de un total 285 diputados.

"Ha sido secuestrado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por parte del gobierno de Estados Unidos en un ataque bárbaro, artero, y cobarde, de corte fascista", dijo el oficialista Fernando Soto Rojas, director de debates por ser el legislador de más edad.

"El imperialismo yanqui (es el) enemigo principal y fundamental del pueblo venezolano, de la región y del mundo", añadió. "El señor Trump pretende ser fiscal, juez y policía del mundo. Desde la Venezuela bolivariana, les decimos: no podrán".

Maduro enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo en un tribunal federal en Nueva York.

Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el poder de forma interina por un período de 90 días. Su hermano, Jorge Rodríguez, presidió el Parlamento en el período anterior y analistas estiman que será ratificado en el cargo.

El "vamos Nico" fue una consigna repetida en la campaña electoral de 2024 de Maduro, cuya reelección fue desconocida por la oposición y Estados Unidos.

Los diputados aplaudieron la entrada de Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro y diputado reelecto.