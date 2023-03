Van Aert gana una espectacular E3 Classic por delante de Van der Poel y Pogacar

Ofreciendo un gran espectáculo, el belga Wout Van Aert ganó la E3 Classic, ensayo general del Tour de Flandes a nueve días de su disputa, al aventajar en el esprint a sus prestigiosos compañeros de escapada, el neerlandés Mathieu van der Poel y el esloveno Tadej Pogacar, este viernes en Harelbeke.

Van Aert, líder de la formación Jumbo, logró su primera victoria de la temporada en una prueba en la que ya ganó el año pasado.

A nueve días (2 de abril) del segundo Monumento de la temporada, dos semanas después de la Milán-San Remo, el 'Big Three' estuvo a la altura de lo esperado, mostrándose por encima del resto de competidores, entre ellos el francés Julian Alaphilippe, que no pudo seguir el ritmo infernal que impusieron en las 17 ascensiones del día.

Van Aert se llevó el triunfo, una confirmación de sus "buenas piernas" tras varias semanas "frustrantes", dijo.

Van der Poel confirmó que está "al máximo" de su forma, seis días después de su victoria espectacular en la Milán-San Remo.

Pogacar, el gran nombre de este 2023, en el que ya ha levantado los brazos en nueve ocasiones, demostró que puede rivalizar con el dúo, a pesar de su desconocimiento del recorrido.

"He cometido errores de colocación en los montes que no cometeré en diez días", dijo el doble ganador del Tour de Francia.

Van der Poel inició las hostilidades atacando en el Taaienberg, a 80 kilómetros de la meta. Van Aert saltó inmediatamante a su rueda mientras que Pogacar, mal colocado, tuvo que emplearse a fondo para recuperar. Desde ese momento todo se jugó entre los tres.

Menos explosivo y cómodo que sus rivales en los pendientes más pronunciadas, Van Aert aguantó y lanzó su ataque definitivo a 150 metros de la línea para imponerse por la mínima.

"Pensé que era el más fresco de los tres y como el viento me era favorable, me lancé. El Mundial de cyclo-cross me ha servido de lección (perdió ante Van der Poel a finales de enero en Hoogerheide). Esta vez no quería un esprint muy corto", dijo el líder de la formación Jumbo.

A los pies del podio se quedó el estadounidense Matteo Jorgenson, que logró el título honorífico del 'mejor de los mortales'.

- Clasificación:

1. Wout Van Aert (BEL/Jumbo), los 204,1 km en 4 h 44:59

2. Mathieu van der Poel (NED) m.t.

3. Tadej Pogacar (SLO) m.t.

4. Matteo Jorgenson (USA) a 33.

5. Iván García Cortina (ESP) a 44.

6. Stefan Kung (SUI) a 56.

7. Matej Mohoric (SLO) a 56.

8. Valentin Madouas (FRA) a 1:25.

9. Soren Kragh Andersen (DEN) a 1:31.

10. Filippo Ganna (ITA) a 1:31.

...

14. Mads Pedersen (DEN) a 2:12.

16. Yves Lampaert (BEL) a 2:12.

23. Christophe Laporte (FRA) a 3:33.

- 101 ciclistas acabaron la carrera

- Principales abandonos: Julian Alaphilippe (FRA), Tiesj Benoot (BEL), Greg Van Avermaet (BEL), Tim Wellens (BEL), Dylan van Baarle (NED)

Bnl/pm/dr

AFP