Van Aert pierde ante Del Grosso en el ciclocrós de Heusden-Zolder

Wout Van Aert, gran favorito en el ciclocrós de Heusden-Zolder (Bélgica) en ausencia de Mathieu Van der Poel, fue derrotado sin embargo al esprint por el joven campeón de Países Bajos, Tibor Del Grosso, este martes.

Del Grosso (22 años) fue el único en seguir a Van Aert cuando la estrella belga aceleró en la quinta de las ocho vueltas al circuito de este Gran Premio correspondiente al Super Prestige, una competición que reúne a los mejores corredores mundiales de ciclocrós.

La cita de Heusden-Zolder es la quinta de las ocho pruebas del Super Prestige, cuya clasificación general fue ganada el año pasado por el belga Niels Vandeputte.