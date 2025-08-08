Van Aert renuncia a campeonatos mundial y europeo de ciclismo

El belga Wout Van Aert no participará ni en los Campeonatos del Mundo de ciclismo en Ruanda (21-28 de septiembre) ni en los Campeonatos de Europa en Auvernia-Ródano-Alpes, Francia (1-5 de octubre), anunció el viernes su equipo Visma-Lease a bike.

El corredor de 30 años participará en la Vuelta a Alemania (20-24 de agosto), el 31 de agosto en la Bretagne Classic, que ganó en 2022, y en los Grandes Premios de Quebec y Montreal el 12 y 14 de septiembre, antes de poner fin a su temporada en la 'Clásica Súper 8' seis días más tarde.

"Es primordial no hacer demasiado, es por eso que he decidido no participar ni en los campeonatos del mundo ni en los de Europa", explicó Van Aert en el comunicado de su formación.

"Mis objetivos principales eran las Clásicas de primavera y el Tour de Francia", añadió. "Estoy muy feliz por haber podido por fin participar en el Giro", en el que ganó una etapa.

Antes de participar en dos de las tres grandes vueltas en 2025, el vencedor de la etapa del Tour en los Campos Elíseos demostró estar en forma en varias de las carreras de un día de la primavera europea, terminando segundo en la 'A Través de Flandes' y cuarto en la Vuelta a Flandes y en la París-Roubaix.