Van Aert vuela en la crono del Tour y Vingegaard somete a Pogacar en la última batalla

El ciclista belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma) se ha adjudicado la victoria en la vigésima y penúltima etapa del Tour de Francia, una contrarreloj individual de 40,7 kilómetros entre Lacapelle-Marival y Rocamadour, en la que su compañero, y líder de la general, Jonas Vingegaard exhibió su poderío al entrar segundo y ganar la última batalla a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) por el maillot amarillo.

Por tercer año consecutivo, el Tour vivió una crono individual el último sábado de carrera. Precisamente, Pogacar se mostró al mundo entero en 2020 para descabalgar a su compatriota Primoz Roglic en La Planche des Belles Filles y conseguir afianzar su primera ronda francesa.

El esloveno, a tres minutos y 21 segundos de Vingegaard, no pudo repetir una hazaña prácticamente imposible, aunque lo intentó hasta el último momento sin éxito y no vestirá el amarillo por tercera vez en los Campos Elíseos. Así, el de Jumbo no dio el brazo a torcer sin perdonar ni un segundo de la general ante su rival. De hecho, aumentó 19 segundos la ventaja ante Pogacar, quien acabó la Contrarreloj en tercer lugar.