Van Beveren gana la décima etapa del Dakar en motos, Benavides roza el liderato

El motociclista francés Adrien Van Beveren (Honda) ganó este miércoles la décima etapa del Rally Dakar, mientras que el argentino Luciano Benavides (KTM) quedó a menos de un minuto en la general del nuevo líder, el estadounidense Ricky Brabec (Honda).

La clasificación general volvió a verse alterada, ya que el vigente vencedor del Dakar, el australiano Daniel Sanders, se cayó de su KTM y se lesionó el hombro, terminando 15º en una etapa entre el vivac-refugio y Bisha, según un comunicado de la organización, ASO.

Tras este percance cayó de la primera a la cuarta posición de la general, cediendo más de 17 minutos y dejando los tres primeros puestos, por este orden, a Brabec, Benavides y al español Tosha Schareina (Honda).

Benavides está a menos de un minuto de Brabec por lo que tiene a tiro disputar el triunfo final.

Pero la actuación del día, en los 368 kilómetros de sector cronometrado, fue para Van Beveren, que había sufrido en la primera semana del Dakar antes de encadenar buenas etapas desde el domingo.

"¡Estuvo genial! Fue estupendo en la arena blanda y eso me permitió marcar la diferencia", celebró el motociclista del norte de Francia al micrófono de ASO.

Antes, el vivac rindió homenaje a la memoria del creador del París-Dakar, Thierry Sabine, que murió a los 36 años, el 14 de enero de 1986, en el siniestro de un helicóptero en Malí.

El aparato transportaba también al cantante estrella y activista humanitario Daniel Balavoine, a su piloto François-Xavier Bagnoud, a la periodista Nathalie Odent y al técnico de radio Jean-Paul Le Fur.

Apasionado de los deportes de motor y amante de la aventura, Sabine organizó y participó desde los años 1970 en carreras y rallies de coches y motos, entre ellos el durísimo Costa de Marfil-Costa Azul, de Abiyán a Niza.

Fue el impulso para crear el París-Dakar, que nació el 26 de diciembre de 1978.