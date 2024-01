El francés Adrien van Beveren fue el más rápido este jueves tras la primera parte de la 16ª etapa del Dakar en categoría motos, llamada '48h chrono' y escalonada en dos días, mientras que el estadounidense Brabec sigue siendo líder virtual de la general.

En el último punto de cronometrado completo antes de la suspensión de la carrera a las 16h00, como estaba previsto, Van Beveren superaba a su compañero en Honda Brabec en 1 minuto y 21 segundos.

El australiano Toby Price era tercero a 1 minuto 49 segundos.

En la general virtual, Brabec supera al piloto de Botsuana Ross Branch (Hero Motorsports) en 2 minutos y 48 segundos, y al chileno José Cornejo (Honda) en 6 minutos y 37 segundos.

Van Beveren se acerca por su parte a 13 minutos 02 del líder, en cuarto puesto.

A Pablo Quintanilla, vencedor de la etapa del miércoles, no le acompañó la suerte este jueves. Se quedó sin combustible a una decena de kilómetros del primer punto de repostaje, y perdió casi una hora y media. "Es un momento triste. He tenido mucho cuidado con el combustible, pero 10 km antes del repostaje se me ha acabado. Es duro cuando has trabajado tanto y durante tanto tiempo para esta carrera. Siempre intento hacerlo lo mejor posible, pero así es la vida. A veces va bien, a veces va mal", lamentó el chileno.

Los pilotos en cabeza ya han recorrido 513 kilómetros, y sólo tienen por delante un centenar más el viernes por la mañana para cerrar esta etapa maratón, después de pernoctar en una tienda en el desierto sin asistencia ni comunicación posible.

