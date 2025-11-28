Van der Poel disputará 13 carreras de ciclocrós este invierno boreal

El ciclista Mathieu van der Poel, siete veces campeón del mundo de ciclocrós, reveló este viernes su programa para este invierno boreal en las montañas, que incluye hasta trece carreras a partir de mediados de diciembre.

Todavía no es clara la campaña del neerlandés, de 30 años, que debería disputar su primera prueba en los bosques el 14 de diciembre en Namur o seis días después en Amberes, ambas ciudades ubicadas en Bélgica.

La etapa de la Copa del Mundo en Benidorm, el 18 de enero en España, también es solo una opción en este momento, según ha precisado su equipo Alpecin.

Salvo cambios de última hora en el programa, las otras once carreras están ya confirmadas, incluida la última, con motivo del campeonato mundial, el 1 de febrero en Hulst, en su natal Países Bajos.

Allí intentará convertirse en el primer ciclista de la historia en ganar un octavo título mundial, ya que actualmente comparte el récord con el belga Eric De Vlaeminck.

El gran rival de Van der Poel, el belga Wout Van Aert, aún no ha comunicado su programa para este invierno boreal.

Pero el corredor del Visma ya ha indicado que se centrará primero en la carretera y que sus apariciones en las carreras de campo serán más esporádicas que las de Van der Poel.

