Van der Poel fue escupido por un espectador durante la E3 Classic

El ciclista neerlandés Mathieu Van der Poel fue escupido por un espectador durante la ES Classic, que ganó este viernes en Harelbeke (Bélgica).

Según las imágenes de televisión, durante la ascensión del Karnemelkbeekstraat, un espectador que sostenía una botella de cerveza en una mano se acercó a él y le escupió.

"Es gente que haría mejor no viniendo a las carreras", declaró luego Van der Poel, que el pasado fin de semana había conquistado también la Milán-San Remo.

"No puedo cambiar nada de mí mismo. Pero es un fenómeno que se repite, desgraciadamente", apuntó.

El padre del corredor condenó lo ocurrido y deseó que el espectador pueda ser identificado y castigado.

"Algo así no tiene su lugar en el deporte", sentenció Adrie Van der Poel. "Si vienes a una carrera con esa intención, mejor quédate en casa. Identificar al culpable no es difícil. No es nuestro trabajo, le corresponde a la policía", apuntó.

Van der Poel fue víctima de actos similares el año pasado durante el Tour de Flandes. Durante las pruebas de ciclocrós de esta temporada también ha sido alcanzado por cerveza lanzada por espectadores.

Las próximas grandes citas donde Van der Poel tiene previsto participar son el Tour de Flandes (6 de abril) y la París-Roubaix (13 de abril). En ambos casos tendrá como gran rival al esloveno Tadej Pogacar, que no competía este viernes en la E3 Classic.

