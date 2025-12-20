Van der Poel gana etapa de Amberes de Copa del Mundo de ciclocrós

El ciclista neerlandés Mathieu van der Poel venció este domingo en la etapa de Amberes de la Copa del Mundo de ciclocrós, en la que el belga Wout Van Aert terminó séptimo en su entrada en liza.

Tras vencer el pasado domingo en la etapa de Namur, en la que era su primera carrera de la temporada, el campeón del mundo apenas tardó cinco minutos en liderar la prueba de Amberes, una etapa en la que se benefició por su capacidad para pedalear en arena.

El neerlandés, que aspira a conquistar en febrero, en Hulst, su octavo maillot arcoíris de campeón del mundo en ciclocrós, terminó la etapa del sábado con cerca de 30 segundos de ventaja sobre los locales Laurens Sweeck y Emiel Verstrynge.

Esta prueba tenía el ingrediente añadido de ser el primer duelo entre Van der Poel y su rival Wout Van Aert, pero el belga sufrió un pinchazo cuando rodaba tercero, que le apartó del podio.

Clasificación de la etapa de Amberes de Copa del Mundo de ciclocrós:

1. Mathieu van der Poel (NED) en 1 h 01:24

2. Laurens Sweeck (BEL) a 24.

3. Emiel Verstrynge (BEL) a 33.

4. Pim Ronhaar (NED) a 35.

5. Niels Vandeputte (BEL) a 36.

6. Tibor Del Grosso (NED) a 39.

7. Wout van Aert (BEL) a 51.

8. Michael Vanthourenhout (BEL) a 1:19.

9. Mees Hendrikx (NED) a 1:30.

10. Joran Wyseure (BEL) a 1:44.

...