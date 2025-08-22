Van der Poel gana la 3ª etapa del Tour del Benelux, De Lie nuevo líder

El ciclista neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) se adjudicó la tercera etapa del Tour del Benelux, el viernes entre Aalter y Grammont (Bélgica), y se pone segundo de la general, a un segundo del nuevo líder, el belga Arnaud De Lie.

Van der Poel superó en el esprint final al propio De Lie.

El belga Tim Wellens (UAE Team Emirates), cuatro veces campeón de esta ronda, completó el podio de la tercera etapa.

Los favoritos de esta edición se dejaron ver en la primera ascensión del muro de Grammont, con un grupo en el que estaban Wellens, Van der Poel y De Lie, que fueron a por los escapados, que se habían ido en el kilómetro 163.

En la segunda subida al Grammont, Wellens atacó y quedó en cabeza un trío, con él, Van der Poel y De Lie.

El neerlandés, que tuvo que abandonar en el Tour de Francia por una neumonía, demostró estar recuperado y fue el más fuerte en la lucha por la victoria y las bonificaciones.

El sábado, la cuarta etapa entre Riemst y Bilzen no será tan exigente, pero también tiene un perfil con varias subidas.

La 20ª edición de este Tour del Benelux terminará el domingo en Lovaina (Bélgica).

Clasificación de la 3ª etapa del Renewi Tour, disputado el viernes entre Aalter y Geraardsbergen:

1. Mathieu van der Poel (NED/ADC) los 181,8 km en 3 h 50:53.

(media: 47,4 km/h)

2. Arnaud De Lie (BEL/LTD) a 0.

3. Tim Wellens (BEL/UAD) 13.

4. Tibor Del Grosso (NED/ADC) 34.

5. Alberto Bettiol (ITA/AST) 34.

6. Fred Wright (GBR/TBV) 34.

7. Axel Laurance (FRA/IGD) 42.

8. Gianni Vermeersch (BEL/ADC) 42.

9. Pavel Bittner (CZE/DFP) 42.

10. Olav Kooij (NED/TVL) 42.

...

Clasificación general:

1. Arnaud De Lie (BEL/LTD) 11 h 05:47.

2. Mathieu van der Poel (NED/ADC) a 1.

3. Tim Wellens (BEL/UAD) 21.

4. Olav Kooij (NED/TVL) 50.

5. Fred Wright (GBR/TBV) 50.

6. Tibor Del Grosso (NED/ADC) 52.

7. Alberto Bettiol (ITA/AST) 52.

8. Pavel Bittner (CZE/DFP) 54.

9. Valentin Madouas (FRA/GFC) 58.

10. Oliver Naesen (BEL/DAT) 59.

...