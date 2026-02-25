Van der Poel regresará el sábado al ciclismo en ruta en el Nieuwsblad
Mathieu van der Poel regresará al ciclismo en ruta el sábado en el Circuito Het Nieuwsblad, prueba inaugural de la temporada ciclista en Bélgica
Mathieu van der Poel regresará al ciclismo en ruta el sábado en el Circuito Het Nieuwsblad, prueba inaugural de la temporada ciclista en Bélgica, anunció el equipo Alpecin-Premier Tech.
Luego de haber arrasado en la temporada de ciclocrós (invicto en 13 carreras), el neerlandés puso término a su temporada sobre caminos de tierra y barro el pasado 1 de febrero, justo después de haber conquistado un nuevo maillot arcoíris de campeón del mundo de la disciplina.
"MVDP", de 31 años, disputará el Nieuwsblad por primera vez, y lo hará como uno de los grandes favoritos junto al francés Paul Magnier, segundo el año pasado tras el noruego Søren Wærenskjold.
Van der Poel correrá después en la Tirreno-Adriático (del 9 al 15 de marzo) como preparación para la Milán-San Remo, que conquistó el año pasado por delante del italiano Filippo Gannay del esloveno Tadej Pogacar.