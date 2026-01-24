Van der Poel se adjudica también el ciclocrós de Maasmechelen

Mathieu van der Poel, pese a haber tenido que solventar dos pinchazos, se impuso en solitario en la undécima y penúltima prueba de la Copa del mundo de ciclocrós, este sábado en Maasmechelen

En el Limburgo belga, el siete veces campeón del mundo no lo tuvo fácil tras sufrir dos pinchazos en la rueda de atrás, si bien el segundo de ellos le supuso un contratiempo menor ya que se hallaba más cerca de la zona técnica de cambio de bicicleta

A una semana de los Mundiales, en su terreno, el Brabante Septentrional (Países Bajos), el neerlandés firmó su undécima victoria en otras tantas carreras esta temporada, y suma ya 50 triunfos en Copa del mundo

El domingo tendrá lugar el cierre de la Copa del mundo en Hoogerheide, al sur de Países Bajos, sobre un recorrido diseñado por Adrie van der Poel, el padre del actual campeón del mundo

-- Clasificaciones:

. Hombres:

1. Mathieu van der Poel (NED) en 1 h 03:52

2. Tibor Del Grosso (NED) a 3 segundos

3. Niels Vandeputte (BEL) a 4

4. Thibau Nys (BEL) a 6

5. Felipe Orts (ESP) a 24

...

. Mujeres:

1. Puck Pieterse (NED) en 47:33

2. Ceylin Alvarado (NED) a 10

3. Amandine Fouquenet (FRA) a 11

4. Sara Casasola (ITA) a 22

5. Kristýna Zemanová (CZE) a 37

...