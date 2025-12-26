Van der Poel suma en Gavere nueva victoria en Copa del Mundo de ciclocrós

El ciclista neerlandés Mathieu van der Poel firmó su quinta victoria en cinco ciclocrós disputados esta temporada, la cuarta en Copa del Mundo, al imponerse el viernes en Gavere, Bélgica.

Prudente al inicio de la carrera, el vigente campeón del mundo de la disciplina se aprovechó en la séptima de las nueve vueltas de una falta técnica cometida por el belga Thibau Nys, que le estaba plantando cara hasta ese momento.

A partir de ahí, voló hacia la victoria y cruzó la meta en solitario.

Fue su decimosexta victoria consecutiva en ciclocrós. Su última derrota se remonta a enero de 2024, en Benidorm (España).

En categoría femenina, la victoria fue para su compatriota Lucinda Brand, que sumó su decimocuarta victoria en 16 carreras disputadas esta temporada, la décima consecutiva.

Hombres:

1. Mathieu van der Poel (NED)

2. Thibau Nys (BEL) a 21 segundos

3. Tibor Del Grosso (NED) a 23s

4. Toon Aerts (BEL) a 23s

5. Emiel Verstrynge (BEL) a 23s

Mujeres:

1. Lucinda Brand (NED) en 48:26

2. Amandine Fouquenet (FRA) a 15 segundos

3. Puck Pieterse (NED) a 19s

4. Blanka Vas (HUN) a 38s

5. Aniek van Alphen (NED) a 49s

...