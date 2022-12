Van Gaal no revela su plan anti-Messi y se defiende de crítica de Di María

El seleccionador de Países Bajos, Louis Van Gaal, rechazó este jueves revelar cuál será su estrategia para frenar al argentino Lionel Messi el viernes en los cuartos de final del Mundial, a la vez que respondió a una vieja crítica de Ángel Di María, al que dirigió en el Manchester United.

"No vamos a revelaros nuestra táctica (para frenar a Messi en el partido). Sería muy estúpido revelar nuestras propias tácticas", declaró Van Gaal a los periodistas que le preguntaban sobre el astro del París Saint-Germain, en una conferencia de prensa este jueves en Doha.

"Pero no es difícil encontrar una respuesta, uno quiere bloquear y cerrar las líneas de pase", apuntó.

Si finalmente el argentino Ángel Di María está recuperado del problema en el cuádriceps que le dejó fuera del choque de octavos de final, el 'Fideo' podría medirse a Van Gaal, un técnico al que tuvo en su etapa en el Manchester United y al que criticó en el pasado, llegando a decir que había sido el "peor" técnico que había tenido.

"Él (Di María) es uno de los pocos jugadores que ha dicho eso. Normalmente dicen cosas diferentes", afirmó Van Gaal en su conferencia de prensa en la capital catarí.

"No me gusta si Ángel dijo eso, es una pena. Pero a veces un entrenador tiene que tomar decisiones que no siempre terminan bien. Lo mismo le ocurrió a él (Memphis Depay, sentado a su lado), también jugó para el Manchester (United), pero ahora nos besamos, en la boca. Pero no lo vamos a hacer aquí ahora", sonrió.

Di María, tras sus problemas con Van Gaal, terminó abandonando Old Trafford y fichó en 2015 por el París Saint-Germain.

- "Cambiar" el recuerdo de 2014 -

Depay, que ha ido de menos a más en Catar-2022, estaba en la lista 'Oranje' de Van Gaal cuando Argentina ganó a Países Bajos en los penales de la semifinal de Brasil-2014, por lo que ahora quiere la revancha, aunque no jugó en aquel partido y lo siguió desde el banco de suplentes.

"En 2014 yo estaba ahí y las cosas terminaron diferentes a cómo queríamos, pero me gustaría cambiar eso ahora", afirmó el actual jugador del FC Barcelona.

Mejor recuerdo le supone el duelo mundialista entre neerlandeses y argentinos en los cuartos de final de Francia-1998, donde los europeos se impusieron gracias a un gol memorable de Dennis Bergkamp, que ha pasado a la historia y que se sigue recordando en las antologías de la competición.

"Fue un momento increíble para el país. ¡Y qué gol!", declaró Depay.

"El partido (del viernes) se decidirá en momentos durante el partido. Así que si creemos, podemos conseguirlo", dijo.

En caso de conseguir superar el obstáculo Argentina de cuartos, a Países Bajos le podría esperar en semifinales Brasil, que se mide a Croacia también el viernes.

"No quiero minusvalorar la importancia de los otros países a los que hemos podido derrotar hasta el momento. Pero Argentina y Brasil, con el que podríamos jugar en la siguiente ronda, son bastante diferentes a los equipos a los que vencimos en la fase de grupos y en los octavos", señaló.

Países Bajos ganó su grupo con dos triunfos (Senegal y Catar) y un empate (Ecuador), antes de imponerse 3-1 a Estados Unidos en los octavos de final.

Jc-dr/psr

AFP