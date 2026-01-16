Van Nistelrooy regresa a la selección de Países Bajos antes del Mundial

16 ene (Reuters) -

El exdelantero del Manchester United y del Real Madrid Ruud van Nistelrooy se unirá a la plantilla de Países Bajos a las órdenes del seleccionador Ronald Koeman para el Mundial de este año, informó el viernes la Real Federación Holandesa de Fútbol (KNVB).

El exinternacional holandés Van Nistelrooy tiene experiencia previa con la selección nacional como ayudante de los anteriores seleccionadores Guus Hiddink y Danny Blind.

Fue entrenador interino del United durante un breve periodo en 2024 y recientemente estuvo a cargo del Leicester City, que se despidió de él al final de la temporada 2024-25 tras descender de la Premier League.

En un comunicado, Nistelrooy dijo que era un "gran honor" regresar a la selección neerlandesa.

"El hecho de que esto ocurra en el escenario de una Copa del Mundo lo hace aún más especial", dijo el de 49 años, que comenzará su función el 1 de febrero.

"Con mi experiencia en diversas funciones, incluida la de asistente, sé que este puesto también encaja bien conmigo. Estoy deseando desempeñar este papel de manera significativa y contribuir al éxito del torneo".

La próxima cita de Países Bajos será en marzo, cuando se enfrente a Noruega y Ecuador en un par de amistosos de preparación antes del Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

Los finalistas del Mundial 2010 están encuadrados en el Grupo F junto con Japón, Túnez y un ganador de la repesca europea. Su primer partido está programado para el 14 de junio contra Japón en Dallas. (Reporte de Aadi Nair en Bengaluru Edición en español de Javier López de Lérida)