Vance afirma que Estados Unidos estudia enviar misiles Tomahawk a Ucrania

Por Steve Holland

WASHINGTON, 29 sep (Reuters) -

Washington está estudiando la petición de Ucrania de obtener misiles Tomahawk de largo alcance para hacer frente a los invasores rusos, dijo el domingo el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha pedido a EE.UU. que venda Tomahawks a europeos que los enviarían a Ucrania. Vance dijo en "Fox News Sunday" que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomaría la "determinación final" sobre si permitir o no el acuerdo.

"Ciertamente estamos estudiando una serie de peticiones de los europeos", dijo Vance.

Los misiles Tomahawk tienen un alcance de 2500 kilómetros, lo que pondría a Moscú al alcance del arsenal ucraniano en caso de que se los concedieran a Kiev. Es casi seguro que Rusia consideraría tal medida como una escalada en su guerra en Ucrania.

Trump ha denegado en el pasado las peticiones de Ucrania para el uso de misiles de largo alcance, pero se ha frustrado por la negativa del presidente ruso, Vladimir Putin, a alcanzar un acuerdo de paz.

Keith Kellogg, enviado especial de Estados Unidos a Ucrania, dijo que Trump ha indicado que Kiev ahora debería poder realizar ataques de largo alcance contra Rusia.

"Creo que leyendo lo que (Trump) ha dicho y leyendo lo que el vicepresidente Vance ha dicho (...) la respuesta es sí, la capacidad de golpear en profundidad. No existen los santuarios", dijo Kellogg durante una entrevista con Fox News más tarde el domingo. (Información de Steve Holland, edición de Franklin Paul y Ros Russell; edición en español de María Bayarri Cárdenas)