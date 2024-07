Vance asegura que las acciones de Trump al frente de EEUU le hicieron cambiar su opinión respecto a su figura

El candidato a vicepresidente del Partido Republicano, J.D. Vance, ha asegurado este lunes tras su elección que las acciones del expresidente Donald Trump --que hoy le ha escogido como su 'número dos' en la Convención Republicana de Milwaukee-- al frente de la Casa Blanca le hicieron cambiar su opinión respecto a su figura, a la que había llegado a criticar duramente.

"Me hizo cambiar de idea. Creo que se puede argumentar ante el pueblo estadounidense que las personas que pudieron haber sido escépticas con el presidente allá por 2016, ¿cómo pueden ser escépticas ahora que hemos visto los resultados?", ha expresado Vance durante una entrevista con la cadena de televisión Fox News.

Tras ello, ha reconocido que "estaba equivocado" con sus críticas pasadas al magnate, al que llegó a calificar de "idiota" y "nocivo", pero que con el paso del tiempo se ha llegado a convertir en un fiel defensor del exmandatario.

De hecho, Vance ha afirmado que la posición del Partido Republicano respecto a la cuestión del aborto será la del propio Trump, que está buscando "compromisos razonables" para rebajar las tensiones que han surgido al respecto ante la ofensiva de varios tribunales estatales contra el derecho al mismo.

"Mi opinión es que Donald Trump es el líder del Partido Republicano y sus puntos de vista sobre el aborto van a ser los que dominen este partido y lo impulsen. Sus puntos de vista son muy simples. (...) Se tiene que creer en excepciones razonables, porque ahí es donde está el pueblo estadounidense, y se tiene que dejar que los estados tomen esta decisión".

En ese sentido, ha criticado que los demócratas pretendan hacer pagar a "los contribuyentes" estas intervenciones "hasta el momento del nacimiento, ilimitado", algo que ha tachado de "ridículo". Cabe destacar que Vance dijo en 2021 que "dos errores no suponen un acierto" al ser preguntado por la posibilidad de incluir los supuestos de violación e incesto para habilitar un aborto.

Intento de asesinato de trump

Respecto al intento de asesinato de Trump de este fin de semana, del que salió levemente herido en la oreja, ha pedido una "investigación a gran escala" para comprender los "errores" que "claramente se cometieron".

"El Servicio Secreto corrió hasta allí. Pusieron sus cuerpos y reaccionaron rápidamente. Eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es por qué había un tirador a 150 metros del expresidente de Estados Unidos. No sé lo suficiente sobre los protocolos de seguridad, pero fui marine de Estados Unidos. Y 150 metros no es ni mucho menos un perímetro de seguridad suficiente", ha añadido Vance.

Vance, autor del best seller 'Hillbilly Elegy', fue elegido para el Senado de Estados Unidos en 2022 tras recibir un impulso de Trump, a quien criticó en años anteriores, en unas polémicas primarias republicanas. En los últimos años, su postura se ha acercado al ala más dura del Partido.

