Vance descarta que Israel vaya a anexionarse Cisjordania y asegura que es "un truco"

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha descartado este jueves la anexión de Cisjordania por parte de Israel y ha asegurado que la votación celebrada la víspera en el Parlamento israelí, donde el proyecto de ley recibió un primer aval, es tan solo "un truco".

En sus últimos comentarios antes de subirse al avión en el Aeropuerto Internacional de Ben Gurión, Vance ha calificado de "muy estúpida" la votación, que salió adelante con 25 votos a favor y 24 en contra después de que un diputado del Likud, el partido de Benjamin Netanyahu, rompiera la disciplina de partido y apoyara la medida.

"Fue raro", ha dicho, en relación con lo sucedido, al tiempo que ha dicho haberse sentido "confundido" dado que la Administración del presidente, Donald Trump, ha insistido en la importancia de que Israel deje de lado su idea de anexionarse la zona.

"Es puramente simbólico, un truco, y personalmente algo insultante", ha afirmado.

"Cisjordania no va a ser anexionada por Israel. Esa seguirá siendo nuestra política, y si alguien quiere hacer votaciones simbólicas puede, pero no estamos contentos precisamente", ha añadido.

Al ser preguntado sobre el alto el fuego en Gaza, Vance ha afirmado que "actualmente, podemos decir con confianza que Israel está respetándolo y Hamás también, aunque hay excepciones".

"Hay pocas excepciones, pero son las que se pueden esperar de dos facciones que llevan dos años enfrentadas. El alto el fuego se mantiene a pesar de ello y parece que se avanza hacia la paz, así que estamos tratando de averiguar como mantenerla a largo plazo", ha apuntado.

"Nuestro mensaje es: haz lo que puedas para ayudarnos a mantenerla", ha recalcado, al tiempo que ha destacado la importancia de liderar el desarme de Hamás", algo que "llevará tiempo".

"Hay países que pueden desempeñar un papel fundamental, pero no creo que sean tan útiles (como Israel)", ha añadido.

Vance se ha reunido poco antes con el ministro de Defensa, Israel Katz, que ha dicho estar "comprometido con el desarme de Hamás y con lograr un futuro mejor para toda la región" en su conjunto, según un comunicado del Ministerio de Defensa.

"Estoy comprometido con el retorno de todos los rehenes muertos, con el desarme de Hamás y con garantizar un futuro mejor en la región", ha afirmado, antes de expresar que ha sido "un placer" reunirse con Vance y su esposa, Osha, en la sede ministerial.

"Es un fiel amigo de Israel y bajo su liderazgo y el de Trump Estados Unidos ha contribuido enormemente a la seguridad de Israel", ha apostillado.