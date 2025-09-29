Vance dice que Gobierno de EEUU "se encamina a un cierre", tras reunión con demócratas

Por Richard Cowan, David Morgan y Bo Erickson

WASHINGTON, 29 sep (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus oponentes demócratas parecieron avanzar poco en una reunión en la Casa Blanca destinada a evitar una paralización parcial del Gobierno, la que podría interrumpir muchos servicios incluso el miércoles.

Ambas partes salieron de la reunión diciendo que el otro tendría la culpa si el Congreso no logra extender la financiación del Gobierno más allá de la fecha límite de la medianoche del martes (0400 GMT del miércoles).

"Creo que nos dirigimos a un cierre", dijo el vicepresidente JD Vance.

Los demócratas dicen que cualquier acuerdo para extender ese plazo también debe preservar los beneficios de salud que expiran, mientras que los republicanos de Trump insisten en que la salud y la financiación del Gobierno deben tratarse como cuestiones separadas.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que ambas partes "tienen diferencias muy grandes". Si el Congreso no toma medidas miles de trabajadores del Gobierno federal podrían ser suspendidos, desde la NASA hasta los parques nacionales, y una amplia gama de servicios se verían interrumpidos.

Los tribunales federales podrían tener que cerrar y las subvenciones a las pequeñas empresas podrían retrasarse.

Los enfrentamientos presupuestarios se han convertido en algo relativamente rutinario en Washington en los últimos 15 años y a menudo se resuelven en el último minuto. Sin embargo, la voluntad de Trump de anular o ignorar las leyes de gasto aprobadas por el Congreso ha inyectado una nueva dimensión de incertidumbre.

Los demócratas han presentado un plan que prorrogaría la financiación actual entre siete y diez días, según fuentes del partido, lo que podría dar tiempo a alcanzar un acuerdo más duradero. Se trata de un plazo más corto que el respaldado por los republicanos, que ampliaría la financiación hasta el 21 de noviembre.

El líder republicano en el Senado, John Thune, trató de presionar a los demócratas programando una votación el martes sobre el proyecto republicano, que ya fracasó una vez en el Senado.

Ha habido 14 cierres parciales del Gobierno desde 1981, la mayoría de los cuales duraron solo unos días.

El más reciente fue también el más largo, 35 días en 2018 y 2019 debido a una disputa sobre inmigración durante el primer mandato de Trump.

Los demócratas pretenden utilizar la amenaza de una paralización para restaurar parte de esa financiación y apuntalar los subsidios sanitarios que expiran a finales de año.

Alrededor de 24 millones de estadounidenses que tienen cobertura a través de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible verán aumentar sus costos si el Congreso no prorroga las exenciones fiscales temporales que expiran a finales de este año.

El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo que el Congreso necesita hacer permanentes esas exenciones fiscales ahora mismo, porque se están ultimando las primas más altas de los seguros de salud y el nuevo periodo de inscripción comienza el 1 de noviembre.

"Creemos que aceptar sin más el plan republicano de seguir asaltando y destripando la sanidad es inaceptable", dijo Jeffries en una rueda de prensa el lunes.

Los republicanos dicen que están dispuestos a considerar la cuestión, pero no como parte del arreglo temporal del gasto.

"Tenían algunas ideas que a mí me parecían razonables y tenían algunas ideas que al presidente le parecían razonables. Lo que no es razonable es utilizar esas ideas como palanca para cerrar el Gobierno", dijo Vance. (Reporte de Richard Cowan; contribución de James Oliphant; edición en español de Javier López de Lérida)