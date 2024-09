Vance elogia plan de deportación en ciudad de Wisconsin en tensión por reasentamiento de refugiados

EAU CLAIRE, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Stephanie Hirsch recuerda que durante su infancia en Eau Claire, una ciudad del oeste de Wisconsin, la comunidad dio la bienvenida a refugiados hmong llegados del sudeste asiático.

Por eso a Hirsch, que ahora funge como administradora municipal, le sorprendió la hostilidad, el miedo y la ira que vio el pasado otoño, cuando los residentes se enteraron de que varias docenas de refugiados iban a empezar a llegar de forma legal a esta comunidad de unos 70.000 habitantes. Los contrarios a la medida propagaron información errónea — incluso en una valla publicitaria — acerca de cuánta gente vendría y de dónde, y los vecinos llenaron una reunión municipal para protestar por las reubicaciones.

“Para mí es muy difícil entender ese temor", dijo Hirsch. “Estoy en completo desacuerdo con tener miedo de gente de culturas diferentes. De hecho, yo estoy bastante contenta".

Pero en opinión de Fred Kappus, un residente, la ciudad debería tener otras prioridades.

“Deberíamos ocuparnos de la situación de las personas son hogar antes de traer a gente de otras partes”, dijo Kappus, vicepresidente del Partido Republicano en Eau Claire.

Las tensiones por la reubicación de refugiados en Eau Claire se han repetido en muchas otras comunidades de tamaño medio en todo Estados Unidos. Y el martes sirvió como telón de fondo para un mitin de campaña del nominado republicano a la vicepresidencia, JD Vance, quien se ha centrado en la inmigración y la retórica antiinmigrante durante la campaña con su compañero de fórmula, el expresidente Donald Trump.

Vance alegó el martes que la inmigración ilegal ha devastado partes del país, incluyendo lugares como Wisconsin, que están muy lejos de la frontera con México. Culpa a la vicepresidenta y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, y al presidente, Joe Biden, de problemas como el tráfico ilegal de drogas y afirma que él y Trump asegurarán la frontera y “pondrán a Estados Unidos primero”.

“Cada comunidad es un estado fronterizo”, dijo Vance. “Cada comunidad es una comunidad fronteriza”.

El senador de Ohio ha seguido promoviendo las afirmaciones falsas de que los migrantes haitianos en Springfield, Ohio, están secuestrando y comiendo mascotas, mientras trata de llamar la atención sobre las políticas migratorias de Harris. Las autoridades han dicho que no ha habido reportes creíbles o detallados sobre esas afirmaciones.

Cuando se le preguntó al respecto el martes, Vance defendió hablar sobre la supuesta situación en Springfield.

“No me he inventado nada”, dijo Vance. “Solo he escuchado a la gente que me contaba cosas”.

Vance dijo que quiere viajar a Springfield y hablar con la gente de allí, pero que eso no sería lo mejor para la ciudad en estos momentos.

Wisconsin occidental es un objetivo para republicanos y demócratas en uno de los estados del llamado bastión azul, formado por estados tradicionalmente demócratas, junto a Pensilvania y el vecino Michigan, que ambos partidos dicen que necesitan para ganar la Casa Blanca. Vance hizo campaña en Michigan antes de visitar Wisconsin el martes.

AP